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«Я убью тебя»: в ответ на балладу Селены Гомес о разрыве с Бибером его жена Хейли запостила угрожающую песню

Поклонники Селены Гомес ликуют: певица выпустила новый потенциальный хит о токсичных отношениях. Многие заподозрили, что звезда пела о своем бывшем возлюбленном Джастине Бибере. И, кажется, это сильно не понравилось его супруге Хейли!
Селена Гомес

23 октября Селена Гомес порадовала поклонников новой песней. Она представила общественности стильный черно-белый клип на поп-балладу Lose You To Love Me («Потерять тебя, чтобы полюбить себя»). Речь в песне идет о токсичных отношениях. После расставания с возлюбленным, который ее использовал, героиня стала сильнее.

Преданным фанатам Гомес показалось, что певица рассказывает о своих чувствах к Джастину Биберу, с которым она рассталась. «Ты нашел “нам” замену за два месяца, как будто это было легко», — пела Селена. Многие вспомнили, что экс-возлюбленный звезды начал встречаться с другой девушкой вскоре после разрыва с ней.

Нетрудно догадаться, что такие пассажи вряд ли вызвали восторг у нынешней супруги Джастина Хейли, с которой он сыграл пышную свадьбу совсем недавно. Пока Селена страдала от депрессии, миссис Бибер наслаждалась медовым месяцем. Кажется, они поменялись ролями! Но если Гомес испытывала грусть и печаль, то Хейли скорее всего чувствует гнев и раздражение. 

Джастин Бибер, Хейли Бибер

Такие выводы сделали фолловеры супруги Бибера, увидев ее новую инстаграм-историю. Хейли не стала ничего комментировать или делиться тоскливым селфи. И все же она дала понять, как относится к новому творению Селены.

Хейли сделала скриншот песни, которую слушала. И нет, это не была поп-баллада Селены! Модель включила хит певицы Саммер Уокер с многозначительным названием «Я убью тебя». Героиня песни угрожает любой девушке, которая посмеет покуситься на ее молодого человека. Тонкий намек, не правда ли?

«Песня вышла 20 минут назад, а Хейли уже есть что о ней сказать», «Хейли уже вышла замуж за Джастина, а все еще переживает из-за Селены», — писали фанаты Гомес в Твиттере.

Интересно, что выпад Хейли не укрылся и от самой Селены. Она разместила в инстаграм-историях послание, где рассказала о таинственном враге, который безуспешно пытается ее сломить. Опять же, никаких имен! Однако поклонники Селены решили, что речь идет именно о коварной сопернице.

Добавим, что Джастин Бибер и Хейли Болдуин сыграли пышную свадьбу 1 октября. Молодожены очень гордятся своим новым статусом и постоянно напоминают о нем общественности: в Инстаграме певца то и дело появляются милые признания модели в любви, а его супруга носит куртку с надписью «жена».

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23 октября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images, @haileybieber, @selenagomez/Instagram
Теги

Хейли Болдуин, Джастин Бибер, Селена Гомес

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Гость 2019-10-20 20:24:00
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Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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