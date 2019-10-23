Кэти Холмс в мини-платье и узорчатых колготках выставила напоказ свои неровные, косолапые ноги

40-летняя Кэти Холмс появилась на открытии флагманского бутика Nordstrom на Манхэттене. Для выхода в свет актриса выбрала беспроигрышную формулу: маленькое черное платье и красную помаду, но что-то пошло не так.

Кэти Холмс

Кэти Холмс решилась на мини! Новоявленная звезда стрит-стайла выбрала короткое атласное платье с асимметричной юбкой. Соблазнительный образ дополнили колготки в горох и черные лодочки.

Кэти Холмс

Холмс завершила образ роковой красотки, накрасив губы яркой красной помадой и небрежно уложив волосы, как будто только что встала с постели.

Кэти Холмс

Несмотря на кричащую сексуальность аутфита, кое-что в нем все же смущает. Кэти Холмс никогда не могла похвастаться стройными бесконечными ногами, поэтому обычно она выбирала брюки и длинные юбки.

Кэти Холмс

Не знаем, что вдохновило Кэти обнажить ноги, но выглядит это, честно признаться, не очень. Конечно, каждой женщине иногда хочется почувствовать себя невероятно соблазнительной. Но все же не стоит забывать об особенностях своей фигуры.

Согласитесь, что выпяченный на первый план недостаток портит впечатление даже от самого продуманного и стильного наряда. Кэти Холмс смотрелась действительно дерзко, но вопросы к этому луку у нас остались.