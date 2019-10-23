Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Кэти Холмс в мини-платье и узорчатых колготках выставила напоказ свои неровные, косолапые ноги

40-летняя Кэти Холмс появилась на открытии флагманского бутика Nordstrom на Манхэттене. Для выхода в свет актриса выбрала беспроигрышную формулу: маленькое черное платье и красную помаду, но что-то пошло не так.
Кэти Холмс
Кэти Холмс

Кэти Холмс решилась на мини! Новоявленная звезда стрит-стайла выбрала короткое атласное платье с асимметричной юбкой. Соблазнительный образ дополнили колготки в горох и черные лодочки.

Кэти Холмс
Кэти Холмс

Холмс завершила образ роковой красотки, накрасив губы яркой красной помадой и небрежно уложив волосы, как будто только что встала с постели.

Кэти Холмс
Кэти Холмс

Несмотря на кричащую сексуальность аутфита, кое-что в нем все же смущает. Кэти Холмс никогда не могла похвастаться стройными бесконечными ногами, поэтому обычно она выбирала брюки и длинные юбки.

Кэти Холмс
Кэти Холмс

Не знаем, что вдохновило Кэти обнажить ноги, но выглядит это, честно признаться, не очень. Конечно, каждой женщине иногда хочется почувствовать себя невероятно соблазнительной. Но все же не стоит забывать об особенностях своей фигуры.

Согласитесь, что выпяченный на первый план недостаток портит впечатление даже от самого продуманного и стильного наряда. Кэти Холмс смотрелась действительно дерзко, но вопросы к этому луку у нас остались.

Перейти к обсуждению 4


23 октября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Кэти Холмс

Реклама

4 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Хорошие ножки. И Кэти позитивная!! Никто не идеален

  • Хорошие ножки. И Кэти позитивная!! Никто не идеален

  • Прекрасные ноги у нее. Просто она ставит их носками внутрь, как наша Аллегрова. Вообще, хорошо Кэти выглядит, для своих 40. Я думала, ей лет 36.

  • Молодец тетка, не парится👍🏻 Вот именно это я и считаю бодипозитивом, а не всякие нарочитые ужасы типа небритых подмышек, немытых волос и т.д.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
Дочь Марии Шукшиной рассказала о насилии со стороны бывшего отчима
30 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.