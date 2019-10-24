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СМИ: 18-летняя Кайя Гербер закрутила роман с наркозависимым экс-бойфрендом Кейт Бекинсейл

Тут такое дело: 18-летняя модель Кайя Гербер увлеклась новым молодым человеком. Девушку заметили с Питом Дэвидсоном. На его счету несколько громких романов и расставаний, а также не одобряемые обществом шуточки и наркотическая зависимость. Синди Кроуфорд в курсе?
Кайя Гербер
Кайя Гербер

Красавицу, умницу и будущую фэшн-икону Кайю Гербер повсюду преследуют папарацци, а поклонники не упускают свой шанс сфотографировать модель на телефон. На днях фанатам подвернулась удача в виде настоящей сенсации. Дочку Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера заметили в одной из кофеен Нью-Йорка. И не в гордом одиночестве, а в компании 25-летнего комика Пита Дэвидсона.

Свидание это или дружеская встреча, понять сложно — Кайя и Пит сидели близко друг к другу, но вот за руки не держались, не обнимались и не целовались. Зато улыбались и смеялись, не обращая внимания на окружающих.

С Кайей все понятно — она девушка не конфликтная и в скандалах замечена не была. Дочь всемирно известной модели встречалась со своим коллегой, манекенщиком Веллингтоном Грантом, но они расстались из-за загруженного графика Гербер.

А вот Пит — темная лошадка. О парне все заговорили, когда он закрутил роман с Арианой Гранде. Они были вместе всего пять месяцев, но за это время успели столько, сколько не каждая пара может сделать и за всю жизнь. Уже через месяц отношений Пит предложил Ариане выйти за него замуж, а та согласилась. Более того, они набили в честь друг друга по несколько татуировок (потом пришлось их перебивать). В каждом интервью Гранде рассказывала, как с первой встречи поняла, что выйдет за Дэвидсона замуж, а потом разорвала помолвку.

Пит Дэвидсон, Ариана Гранде
Пит Дэвидсон и Ариана Гранде

Пит горевал недолго и вскоре начал встречаться с Кейт Бекинсейл — разница в возрасте в 20 лет пару, кажется, ничуть не смущала. Но и этот роман долго не продлился. Как и следующая интрижка Дэвидсона с моделью Маргарет Куэлли (они, кстати, расстались лишь на прошлой неделе).

Помимо этого, Дэвидсона обвиняли в том, что после расставания с Арианой он постоянно шутил о ней в эфире шоу Saturday Night Live и хайпился на разрыве.

Ну а то, что Дэвидсон употребляет запрещенные вещества, причем, каждый день, он сам рассказывал журналистам, отмечая, что не видит в этом ничего плохого. Возможно, Синди Кроуфорд стоит провести с дочерью профилактическую беседу на тему «Как правильно выбирать парней».

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24 октября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images. Legion-Media.ru, @itsrosefarkash, @kaiagerber/Instagram
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Кайя Гербер, Кейт Бекинсейл, Ариана Гранде

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Гость 2019-10-20 20:24:00
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Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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