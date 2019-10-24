Светлана Сурганова призналась, что у нее в детстве была серьезная задержка умственного и физического развития

50-летняя Светлана Сурганова вспомнила несколько тяжелых моментов из своего прошлого. Певица и скрипачка рассказала Алле Довлатовой, как пережила творческое расставание с Дианой Арбениной и почему отставала в развитии от своих одноклассников.

Светлана Сурганова

Сейчас Светлана Сурганова — кумир миллионов любителей альтернативной музыки и лидер группы «Сурганова и оркестр». А вот раньше певица даже подумать не могла о таком оглушительном успехе.

Светлана пришла на «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой» на Русском радио, где рассказала несколько интересных фактов о своей жизни. Так, Сурганова поведала о тяжелом периоде — расставании с Дианой Арбениной.

Девушки выступали в составе группы «Ночные снайперы», но в 2002 году Сурганова покинула коллектив. После этого Светлана с трудом представляла свое будущее: «Когда мы расстались с Дианой Арбениной, то я не сразу поверила в свои силы по созданию новой группы. Поклонники смогли меня убедить, что я могу петь и свои песни. Благодаря этой эмоциональной поддержке появился коллектив ''Сурганова и оркестр''. Тогда еще не было соцсетей. Мне многие писали слова поддержки. Я перестала бояться саму себя. У меня пропала неуверенность в себе», — сказала Светлана, которую поклонники называют Светлая.

Светлана Сурганова и Диана Арбенина

Также скрипачка рассказала о детстве. По словам Светланы, в школе она сильно отставала в развитии от сверстников.

«У меня была серьезная задержка умственного и физического развития. Я порой просто боялась подойти к учителю и что-то спросить. Я не хотела показаться перед педагогом дурочкой. С годами это прошло. Хочу дать совет всем родителям и их детям. Не стесняйтесь задавать вопросы. Долой страх. Хороший учитель всегда с терпением и тактом ответит на ваши вопросы», — отметила артистка.

Сейчас Сурганова активно гастролирует со своим коллективом. Более того, Светлана и Диана смогли наладить общение на радость поклонникам. В прошлом году они даже выступили на одной сцене в рамках юбилейного концерта «Ночных снайперов», исполнив самые известные хиты.

1 2 3 ... 9 Светлана Сурганова откровенно рассказала о своем прошлом

«Это моя сестра, это родной человек — по духу, по темпераменту, по сердцу. Поэтому все эти расставания — это одна из условностей житейских. Я верила, что эта встреча произойдет. Я очень рада ей», — сказала журналистам после шоу Светлая.