Ирина Пегова выглядит как сестра собственной 13-летней дочери

Пышнотелая Ирина Пегова — талантливая актриса, хохотушка и настоящая красотка. В этом подписчики в очередной раз смогли убедиться после того, как артистка опубликовала серию фотографий со своей 13-летней дочерью Таней.

В 41 год актриса Ирина Пегова выглядит просто великолепно. Звезда фильма «Временные трудности» на днях опубликовала новые снимки с домашней фотосессии, в которой приняла участие и ее 13-летняя дочь Татьяна.

«Ура, несколько деньков вместе! Мини-каникулы», — подписала Ирина фото в Инстаграме.

Поклонники артистки пришли в неописуемый восторг. Одни восхищались красотой Татьяны, другие оценили цветущий внешний вид Ирины. А многие даже отметили, что актриса на воздушных и нежных фото вообще не похожа на маму взрослой дочери. Скорее, на ее сестру.

«Красотки вы, конечно», «Две подружки, самые близкие и преданные», «Вы как сестры!» — оценили снимки фолловеры.

Кстати, многие заметили, что девочка больше похожа на отца — актера Дмитрия Орлова. Дмитрий и Ирина были женаты шесть лет. Познакомились на кинофестивале в Варшаве. Дмитрий рассказывал, что влюбился в будущую супругу с первого взгляда. «Я включил все свои турбины, и в тот же вечер мы оказались вместе», — разоткровенничался Орлов на шоу Бориса Корчевникова «Судьба человека».

Ирина Пегова и Дмитрий Орлов

Вместе они смогли пережить потерю еще не родившегося ребенка — эта трагедия даже сильнее сплотила супругов. А потом на свет появилась Таня.

Дмитрий признавал, что вел себя непрапвильно в этих отношениях. Например, актер неистово ревновал Ирину, хотя она не давала ему для этого поводов.

«Если я ее ревновал, так я ревновал ее ко всему белому свету… Это нормально для недоразвитого мужчины, каким был я», – говорил Орлов. Кроме того, актер очень много пил. Все это привело к краху брака в 2011 году. Экс-возлюбленные смогли сохранить хорошие отношения и сейчас являются лучшими друзьями.