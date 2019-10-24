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Названо имя самой богатой женщины России с состоянием в 1,2 миллиарда долларов

Журнал Forbes составил список самых состоятельных женщин в России. В рейтинге оказались бизнесвумен Татьяна Бакальчук, супруга Юрия Лужкова Елена Батурина, теннисистка Мария Шарапова и многие другие. Кто же оказался на первом месте?
Юрий Лужков, Елена Батурина

Опубликован рейтинг богатейших женщин России. В седьмой раз подряд первая строчка сохранилась за 56-летней Еленой Батуриной. Состояние супруги экс-мэра Москвы Forbes оценил в 1,2 миллиарда долларов.  

Татьяна Бакальчук

Серебро получила вторая в России женщина с миллиардным состоянием. 43-летняя Татьяна Бакальчук управляет крупнейшим в стране интернет-магазином Wildberries. Впервые она появилась в списке самых богатых представительниц прекрасного пола России в прошлом году. Тогда ее капитал оценивали в 600 миллионов долларов. 

Как мы видим, Татьяне удалось почти вдвое приумножить свое состояние! 

Впервые вошла в список супруга Юрия Ковальчука Татьяна. Она находится на третьей строчке с состоянием в 600 миллионов долларов. Чета Ковальчуков владеет почти 50% компании «Большой дом 9», которая опосредованно контролирует 32,3% крупнейшего российского страховщика — группы «Согаз».

На четвертом месте расположилась экс-жена владельца футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева Елена. После окончания семилетней тяжбы между бывшими супругами состояние 52-летней женщины оценивается в 600 миллионов долларов. Ей достались деньги и два дома в Швейцарии.

Замыкает пятерку лидеров 49-летняя бизнес-леди Ольга Белявцева, бывший акционер производителя соков «Лебедянский» с состоянием в 550 миллионов долларов.

Также в списке 25 богатейших женщин оказались супруга президента «Лукойла» Лариса Алекперова (180 миллионов долларов), совладелица девелоперской компании Лилия Ротенберг (500 миллионов долларов), теннисистка Мария Шарапова (180 миллионов долларов) и другие.

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24 октября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото PhotoXPress.ru, Александр Рюмин/фотохост-агентство ТАСС, RBC/TASS, facebook, Instagram, Getty Images
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Елена Батурина

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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30 Комментариев





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