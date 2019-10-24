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Денис Клявер рассказал, почему не признавал дочь от Евы Польны

Раньше Денис Клявер выступал в группе «Чай вдвоем», носил пиджаки на голое тело и был кумиром миллионов. Теперь он — многодетный отец с непростой жизненной историей. На днях мужчина поведал, почему не сразу признал дочь Эвелин от певицы Евы Польны.

44-летний Денис Клявер — многодетный отец. Он воспитывает троих детей: старшего сына Тимофея, дочку Эвелин и младшего Даниэля. 

Эву в 2005 году родила популярная певица и экс-солистка группы «Гости из будущего» Ева Польна. О романе Дениса и Евы никто не знал, а они афишировать свою связь не спешили — все дело в том, что Польна долгое время была любовницей Клявера, когда тот находился в официальном браке с первой женой Юлией.

Кстати, помните знаменитую песню «Лучшее в тебе»? Польна посвятила этот хит 2000-х именно Денису.

Когда Эвелин появилась на свет, Ева и Клявер были уже не вместе. На шоу «Судьба человека» экс-солист группы «Чай вдвоем» рассказывал — они расстались просто потому, что Денис разлюбил Польну. 

«Это ужасно, вообще катастрофа. Но вина моя только в том, что я разлюбил. Мы настолько два разных человека и нам не суждено быть вместе... Когда закончились отношения с Евой, то и брак с Юлей разрушился», — поделился артист.

В итоге в роддом Еву отвез не Денис, а ее коллега по группе «Гости из будущего» Юрий Усачев. Правда, Клявер все же приехал к бывшей возлюбленной и ждал появления на свет дочери вместе с несостоявшейся тещей.

Денис Клявер
Денис Клявер

На днях певец снова вспомнил те не самые радужные эпизоды своей биографии и отметил, что в 2011 году журналисты, узнав о его родстве с Эвелин, раздували из мухи слона заголовками «Денис Клявер не признает родную дочь». 

«Мы просто с Евой это не афишировали. Но спустя несколько лет после рождения дочери оформили все документально. Со стороны, наверное, все это выглядит довольно легкомысленно. И я для себя не нахожу никаких оправданий. Но, на мой взгляд, лучше жить раздельно, нежели ''ради счастья ребенка'' мучить друг друга совместным проживанием и выяснять отношения у него на глазах», — сказал Денис.

Ева вскоре вышла за бизнесмена Сергея Пильгуна (они, правда, развелись через несколько лет), у нее родилась еще одна дочь Амалия. 

В 2010 году Клявер женился на юристе Ирине Федотовой, а в 2013-м на свет появился его младший сын Даниэль. 

  • Денис Клявер
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    Денис Клявер рассказал о своих отношениях с Евой Польной и их общей дочерью Эвелиной
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«На примере старших детей я убедился, как же они быстро превращаются во взрослых и независимых людей. Да я развелся с их мамами, но мы сохранили прекрасные отношения. Ради счастья детей всегда можно найти компромисс», — отметил Клявер в беседе с изданием «Аргументы и факты».

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24 октября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @denisklyaver, @polnaeva_official/Instagram
Теги

Денис Клявер, Ева Польна

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Интересно, он до старости будет пиариться на этом факте своей биографии. Дитю 15-й год. А главное, смысл.

  • Наверное, боится, что люди забудут, кто её настоящий отец. Считает нужным периодически напоминать об этом широкой общественности.

  • Надо же, какой трепетный папаша оказался.

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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