Умеет «не жрать»: Юлия Высоцкая заявила, что может устоять перед пиццей и пастой в Италии

О точеных ногах 46-летней актрисы ходят легенды. Фолловеры Юлии Высоцкой недоумевают, как же ей удается сохранять девичью фигуру. Особая диета? Необычные тренировки? Куда там! Секрет Юлии оказался довольно прост.

Юлия Высоцкая знает все о том, как приготовить вкусное блюдо из самых обычных продуктов. Казалось бы, автор популярных кулинарных книг и ведущая телешоу «Едим дома!» и сама должна любить поесть. Многие удивляются, как при столь «аппетитной» работе Высоцкой удается сохранить идеальную фигуру без капли лишнего жира.

Актриса неоднократно признавалась, что рецепт ее подкачанных форм прост: ежедневно она много времени уделяет спорту. Утренние пробежки, бассейн, пилатес, йога, фитнес, не менее одного часа в день на теннисном корте, а также скандинавская ходьба и длительные пешие прогулки. Да уж, с таким ритмом жизни не то что переесть, даже перекусить некогда! И это вовсе не шутки.

23 октября Юлия Высоцкая вместе с супругом Андреем Кончаловским улетела в Рим, родину пиццы, пасты и вкусной уличной еды. Казалось бы, во время отдыха не грех отведать национальных блюд и насладиться фирменным итальянским обедом. Но Высоцкая себе такого позволить не может. Актриса ловко обходит все гастрономические искушения, о чем с гордостью поведала в своем Инстаграме.



24 октября Юлия опубликовала фото с одной из улиц Рима, заполненной разными кафе. «Не садись на пенек! Не ешь пирожок! А вы попробуйте не есть в вечном городе, когда на каждом углу булки, кофе, пицца, паста... а я умею не жрать. Кто со мной?» — обратилась к подписчикам Высоцкая.

Оказалось, секрет безупречной фигуры актрисы не только в ежедневных занятиях спортом, но и в строгой диете. Благодаря многолетней выдержке и силе воли Юлия Высоцкая с мастерством профессионала игнорирует изумительные запахи пиццы и пасты, которые буквально витают в итальянском воздухе.



Впрочем, многие не оценили «тотальный ЗОЖ», которого придерживается Высоцкая. «По-моему, это перебор», «Зачем себя так ограничивать?» — удивились фолловеры знаменитости.