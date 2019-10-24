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Умеет «не жрать»: Юлия Высоцкая заявила, что может устоять перед пиццей и пастой в Италии

О точеных ногах 46-летней актрисы ходят легенды. Фолловеры Юлии Высоцкой недоумевают, как же ей удается сохранять девичью фигуру. Особая диета? Необычные тренировки? Куда там! Секрет Юлии оказался довольно прост. 

Юлия Высоцкая знает все о том, как приготовить вкусное блюдо из самых обычных продуктов. Казалось бы, автор популярных кулинарных книг и ведущая телешоу «Едим дома!» и сама должна любить поесть. Многие удивляются, как при столь «аппетитной» работе Высоцкой удается сохранить идеальную фигуру без капли лишнего жира.

Актриса неоднократно признавалась, что рецепт ее подкачанных форм прост: ежедневно она много времени уделяет спорту. Утренние пробежки, бассейн, пилатес, йога, фитнес, не менее одного часа в день на теннисном корте, а также скандинавская ходьба и длительные пешие прогулки. Да уж, с таким ритмом жизни не то что переесть, даже перекусить некогда! И это вовсе не шутки.

23 октября Юлия Высоцкая вместе с супругом Андреем Кончаловским улетела в Рим, родину пиццы, пасты и вкусной уличной еды. Казалось бы, во время отдыха не грех отведать национальных блюд и насладиться фирменным итальянским обедом. Но Высоцкая себе такого позволить не может. Актриса ловко обходит все гастрономические искушения, о чем с гордостью поведала в своем Инстаграме.

24 октября Юлия опубликовала фото с одной из улиц Рима, заполненной разными кафе. «Не садись на пенек! Не ешь пирожок! А вы попробуйте не есть в вечном городе, когда на каждом углу булки, кофе, пицца, паста... а я умею не жрать. Кто со мной?» — обратилась к подписчикам Высоцкая.

Оказалось, секрет безупречной фигуры актрисы не только в ежедневных занятиях спортом, но и в строгой диете. Благодаря многолетней выдержке и силе воли Юлия Высоцкая с мастерством профессионала игнорирует изумительные запахи пиццы и пасты, которые буквально витают в итальянском воздухе. 

Впрочем, многие не оценили «тотальный ЗОЖ», которого придерживается Высоцкая. «По-моему, это перебор», «Зачем себя так ограничивать?» — удивились фолловеры знаменитости. 

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24 октября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @juliavysotskayaofficial/Instagram, Legion-Media.ru
Теги

Юлия Высоцкая

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Вот это выдержка, я не могу устоять, боюсь вдруг меня не станет, а я пиццу в Италии не съем 🙊

  • Она многого добилась благодаря счастливому случаю и своей неуемной энергии, как батарейка неуемная, суетливая, говорливая. В своих выпусках про ее жизнь в других странах она постоянно я, я, я....... Другие люди не сушествуют. Хвастается своей шикарной западной жизнью.

  • Да расслабься уже, Юлька. Никуда уже твой пенс от тебя не убежит))

  • Жалко ее, молодится, пытается выглядеть счастливой.

  • Реально всё время уходит на тело. Я лично не могу тратить сколько времени и сил только на себя.

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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