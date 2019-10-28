Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

СМИ: у Максима Фадеева случился сердечный приступ

51-летний Максим Фадеев, по сообщениям СМИ, пережил сердечный приступ. Пока что ни продюсер, ни его семья никак не прокомментировали ситуацию.
Максим Фадеев
Максим Фадеев

Только что портал Super.ru сообщил печальную новость: у 51-летнего Максима Фадеева случился сердечный приступ.

Максиму Александровичу стало плохо ночью. Приехавшие на вызов медики диагностировали предынфарктное состояние — приступ ишемической болезни из-за нервного истощения. Фадеев отказался от госпитализации. Сейчас ему проводят необходимые медицинские процедуры на дому.

Напомним, что в последнее время вокруг Фадеева ходит множество слухов. Например, многие бывшие подопечные музыканта рассказывали о том, что происходило за закрытыми дверями его продюсерского центра MALFA.

Максим Фадеев

Наргиз, например, рассказывала, что Максим Александрович требовал от артистки ездить с концертами по стране, однако не давал выступать за границей по причине того, что певицу туда просто не приглашают. Как только Наргиз разорвала контракт с продюсером, на нее посыпались предложения о концертах из других стран.

Также певица поведала, что Фадеев в MALFA практически ничего не решает. Главным человеком там является Ольга Серябкина. «В лейбле рулит всем другой человек. Ее все слушаются, и она там может сворачивать горы», — заявила исполнительница.

А экс-солистка группы Serebro Елена Темникова и вовсе рассказала о романе Серябкиной с Фадеевым.

«Говорят, что в бизнесе нет места любви, сексу, и это правильно. Они, конечно, взрослые люди и в праве сами решать. Если это любовь, разве это может быть плохо? Но из-за того, что сначала все это держалось в большой тайне, а потом и вовсе начались шантажи и дедовщина… Бывало такое, что я заходила в кабинет и ловила их вместе, они вынуждены были оправдываться, скрывать, придумывать. Им было неловко, и они начали меня ненавидеть, что я их застукала», — заявила Темникова. 

При этом Серябкина категорически отвергает слухи о своем романе с Фадеевым, хотя утверждает, что очень любит его и уважает как артиста и продюсера.

Перейти к обсуждению 3


28 октября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @fadeevmaxim/Instagram
Теги

Максим Фадеев

Реклама

3 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Довели мужика, или сам себя довел. А не надо связываться с молодухами. Сам то не мальчик. Здоровья в любом случае!

  • здоровья и худеть!

  • надо же, похудение не спасло. думаю во всем стресс виноват

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
Дочь Марии Шукшиной рассказала о насилии со стороны бывшего отчима
30 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.