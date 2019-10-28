СМИ: у Максима Фадеева случился сердечный приступ

51-летний Максим Фадеев, по сообщениям СМИ, пережил сердечный приступ. Пока что ни продюсер, ни его семья никак не прокомментировали ситуацию.

Максим Фадеев

Только что портал Super.ru сообщил печальную новость: у 51-летнего Максима Фадеева случился сердечный приступ.

Максиму Александровичу стало плохо ночью. Приехавшие на вызов медики диагностировали предынфарктное состояние — приступ ишемической болезни из-за нервного истощения. Фадеев отказался от госпитализации. Сейчас ему проводят необходимые медицинские процедуры на дому.

Напомним, что в последнее время вокруг Фадеева ходит множество слухов. Например, многие бывшие подопечные музыканта рассказывали о том, что происходило за закрытыми дверями его продюсерского центра MALFA.

Наргиз, например, рассказывала, что Максим Александрович требовал от артистки ездить с концертами по стране, однако не давал выступать за границей по причине того, что певицу туда просто не приглашают. Как только Наргиз разорвала контракт с продюсером, на нее посыпались предложения о концертах из других стран.

Также певица поведала, что Фадеев в MALFA практически ничего не решает. Главным человеком там является Ольга Серябкина. «В лейбле рулит всем другой человек. Ее все слушаются, и она там может сворачивать горы», — заявила исполнительница.

А экс-солистка группы Serebro Елена Темникова и вовсе рассказала о романе Серябкиной с Фадеевым.

«Говорят, что в бизнесе нет места любви, сексу, и это правильно. Они, конечно, взрослые люди и в праве сами решать. Если это любовь, разве это может быть плохо? Но из-за того, что сначала все это держалось в большой тайне, а потом и вовсе начались шантажи и дедовщина… Бывало такое, что я заходила в кабинет и ловила их вместе, они вынуждены были оправдываться, скрывать, придумывать. Им было неловко, и они начали меня ненавидеть, что я их застукала», — заявила Темникова.

При этом Серябкина категорически отвергает слухи о своем романе с Фадеевым, хотя утверждает, что очень любит его и уважает как артиста и продюсера.