Отправившись на деловую встречу, Дженнифер Энистон надела строгий костюм и сняла бюстгальтер

50-летняя Дженнифер Энистон появилась в притягательном деловом образе. На актрисе — брючный костюм глубокого синего цвета с брюками-клеш, лаконичная кожаная сумка через плечо и очки в золотой оправе.
Примечательно, что Энистон решила надеть жакет на голое тело, чем взбудоражила своих поклонников. К тому же, эта небольшая деталь добавила образу недосказанности и женственности.
Костюм в полоску хорошо сидит на актрисе, создавая объем в плечах и подчеркивая талию. Брюки визуально удлиняют ноги, что при невысоком росте Джен является отличным стилистическим решением.
Днем ранее актриса была замечена на съемках «Шоу Эллен ДеДженерес». После того, как в Сети появились слухи, что Эллен тайно влюблена в Энистон, женщины решили дать зрителям то, чего они так хотели.
Дженнифер Энистон и Эллен ДеДженерес поцеловались в губы и продолжили душевный разговор как ни в чем не бывало. Не уверены, что это самый эффективный способ бороться со слухами, но выглядит эффектно, согласитесь?