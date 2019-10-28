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Отправившись на деловую встречу, Дженнифер Энистон надела строгий костюм и сняла бюстгальтер

27 октября папарацци заметили Дженнифер Энистон, уверенно шагающую по улице в деловом образе. Брючный костюм и очки сделали лук строгим, а отсутствие нижнего белья — невероятно соблазнительным.

50-летняя Дженнифер Энистон появилась в притягательном деловом образе. На актрисе — брючный костюм глубокого синего цвета с брюками-клеш, лаконичная кожаная сумка через плечо и очки в золотой оправе. 

Дженнифер Энистон

Примечательно, что Энистон решила надеть жакет на голое тело, чем взбудоражила своих поклонников. К тому же, эта небольшая деталь добавила образу недосказанности и женственности.

Костюм в полоску хорошо сидит на актрисе, создавая объем в плечах и подчеркивая талию. Брюки визуально удлиняют ноги, что при невысоком росте Джен является отличным стилистическим решением.

Дженнифер Энистон на «Шоу Эллен ДеДженерес»
Дженнифер Энистон на «Шоу Эллен ДеДженерес»

Днем ранее актриса была замечена на съемках «Шоу Эллен ДеДженерес». После того, как в Сети появились слухи, что Эллен тайно влюблена в Энистон, женщины решили дать зрителям то, чего они так хотели.

Дженнифер Энистон и Эллен ДеДженерес поцеловались в губы и продолжили душевный разговор как ни в чем не бывало. Не уверены, что это самый эффективный способ бороться со слухами, но выглядит эффектно, согласитесь?

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28 октября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, YouTube.com
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Дженнифер Энистон

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Гость 2019-10-20 20:24:00
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Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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