Отправившись на деловую встречу, Дженнифер Энистон надела строгий костюм и сняла бюстгальтер

27 октября папарацци заметили Дженнифер Энистон, уверенно шагающую по улице в деловом образе. Брючный костюм и очки сделали лук строгим, а отсутствие нижнего белья — невероятно соблазнительным.

50-летняя Дженнифер Энистон появилась в притягательном деловом образе. На актрисе — брючный костюм глубокого синего цвета с брюками-клеш, лаконичная кожаная сумка через плечо и очки в золотой оправе.

Примечательно, что Энистон решила надеть жакет на голое тело, чем взбудоражила своих поклонников. К тому же, эта небольшая деталь добавила образу недосказанности и женственности.

Костюм в полоску хорошо сидит на актрисе, создавая объем в плечах и подчеркивая талию. Брюки визуально удлиняют ноги, что при невысоком росте Джен является отличным стилистическим решением.

Дженнифер Энистон на «Шоу Эллен ДеДженерес»

Днем ранее актриса была замечена на съемках «Шоу Эллен ДеДженерес». После того, как в Сети появились слухи, что Эллен тайно влюблена в Энистон, женщины решили дать зрителям то, чего они так хотели.

1 2 3 ... 9 Энистон поцеловала в губы свою старую подругу Элен ДеДженерес

Дженнифер Энистон и Эллен ДеДженерес поцеловались в губы и продолжили душевный разговор как ни в чем не бывало. Не уверены, что это самый эффективный способ бороться со слухами, но выглядит эффектно, согласитесь?