82-летний Кончаловский и 46-летняя Высоцкая приковали всеобщее внимание нежными объятиями на Римском кинофестивале

27 октября Андрей Кончаловский представил свой новый фильм «Грех» на закрытии кинофестиваля в Риме. Поддержать супруга на красную дорожку вышла Юлия Высоцкая. Теплые объятия звездной четы не могли оставить равнодушными гостей мероприятия и прессу.



82-летний Андрей Кончаловский представил свой новый фильм «Грех» на закрытии Римского кинофестиваля. Российско-итальянская лента повествует о жизни итальянского скульптора Микеланджело Буонарротти. Главную роль сыграл 56-летний актер Альберто Тестоне. Как рассказал режиссер в интервью ТАСС, бюджет картины составил около 15 миллионов евро.

На красной дорожке супруга поддержала Юлия Высоцкая. Она выбрала для торжественного мероприятия лаконичный ансамбль из белой рубашки и черных брюк. В качестве яркого акцента 46-летняя актриса использовала красную сумку. Не забыла Юлия и об украшениях. Она дополнила образ массивными золотыми браслетами, колье и длинными серьгами.

Всеобщее внимание привлекло то, какими влюбленными выглядели Андрей и Юлия. С лица Высоцкой не сходила радостная улыбка. Супруг с нежностью приобнял ее за плечо. Звездная пара казалась очень расслабленной и с удовольствием позировала прессе.

Очевидно, что, несмотря на 21 год брака, чувства между режиссером и актрисой по-прежнему крепки.

1 2 3 ... 10 Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский познакомились в лифте в 1996-м

Добавим, что Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский познакомились в 1996-м. Они воспитывают двоих детей: дочь Марию и сына Петра. Звездная чета обвенчались в начале этого года.