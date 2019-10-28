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82-летний Кончаловский и 46-летняя Высоцкая приковали всеобщее внимание нежными объятиями на Римском кинофестивале

27 октября Андрей Кончаловский представил свой новый фильм «Грех» на закрытии кинофестиваля в Риме. Поддержать супруга на красную дорожку вышла Юлия Высоцкая. Теплые объятия звездной четы не могли оставить равнодушными гостей мероприятия и прессу.
Юлия Высоцкая, Андрей Кончаловский

82-летний Андрей Кончаловский представил свой новый фильм «Грех» на закрытии Римского кинофестиваля. Российско-итальянская лента повествует о жизни итальянского скульптора Микеланджело Буонарротти. Главную роль сыграл 56-летний актер Альберто Тестоне. Как рассказал режиссер в интервью ТАСС, бюджет картины составил около 15 миллионов евро. 

На красной дорожке супруга поддержала Юлия Высоцкая. Она выбрала для торжественного мероприятия лаконичный ансамбль из белой рубашки и черных брюк. В качестве яркого акцента 46-летняя актриса использовала красную сумку. Не забыла Юлия и об украшениях. Она дополнила образ массивными золотыми браслетами, колье и длинными серьгами.

Андрей Кончаловский, Юлия Высоцкая

Всеобщее внимание привлекло то, какими влюбленными выглядели Андрей и Юлия. С лица Высоцкой не сходила радостная улыбка. Супруг с нежностью приобнял ее за плечо. Звездная пара казалась очень расслабленной и с удовольствием позировала прессе. 

Очевидно, что, несмотря на 21 год брака, чувства между режиссером и актрисой по-прежнему крепки.

Добавим, что Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский познакомились в 1996-м. Они воспитывают двоих детей: дочь Марию и сына Петра. Звездная чета обвенчались в начале этого года.

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28 октября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @juliavysotskayaofficial/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Getty Images, East News, PhotoXPress.ru
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Юлия Высоцкая, Андрей Кончаловский

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Как хоть там её дочка?Есть какие нибудь улучшения?

  • Когтистая сухая лапка Кончаловского на плече жены смотрится устрашающе)))

  • Да он просто стоять уже не может, не оперевшись на нее...

  • А ей поди секса хочется. Но нет, только романтические объятия.....

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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