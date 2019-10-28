45-летняя Амалия Мордвинова впервые за два года появилась на публике

Амалия Мордвинова бросила кино, переехала в США, стала писательницей и периодически встречается с поклонниками на творческих встречах. Фото с последнего мероприятия появилось в Сети.

Амалия Мордвинова

Амалия Мордвинова уже давно живет в США и не появляется на светских мероприятиях. Да и об актерской карьере Амалия забыла — сейчас она позиционирует себя как поэтесса. После переезда в Америку знаменитость выпустила поэтический сборник «Концепция райского сада».

Так что теперь Амалию можно увидеть не на съемочной площадке и театральной сцене, а на встрече с читателями. На одном из таких мероприятий почитатели писательского таланта Мордвиновой и подошли сфотографироваться с поэтессой.

На встречу с поклонниками 45-летняя Амалия пришла без макияжа. Пользователи Сети разделились на два лагеря: одни считают, что экс-актриса постарела, другие же считают, что отсутствие макияжа и светской жизни ей очень к лицу.

Кажется, возвращаться в Россию Амалия не собирается. Да и зачем? В США у нее есть дочь, спокойная беззаботная жизнь, в которой нет места светским сплетням и папарацци, а еще возможность заниматься творчеством.

Напомним, что настоящее имя рыжеволосой знаменитости Людмила Парыгина. Ее мать была школьной учительницей, а отец бросил семью, когда жена была беременна. Воспитанием девочки занимался ее отчим Руслан Парыгин. Кинодебют Амалии Мордвиновой состоялся в 1993 году в картине Карена Шахназарова «Сны».

Самым знаменитым проектом Мордвиновой считается детектив «Охота на Золушку», хотя криминальная драма «Вор», в которой снималась Амалия, была номинирована на «Оскар» и «Золотой глобус».

В 2016 году, после трех неудачных замужеств, Амалия переехала в Америку, где уже жила ее дочь Диана от Александра Гольданского. У экс-актрисы также есть трое детей от третьего мужа Вадима Беляева: сын Герман и дочери Евангелина и Серафима.