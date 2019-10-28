Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

45-летняя Амалия Мордвинова впервые за два года появилась на публике

Амалия Мордвинова бросила кино, переехала в США, стала писательницей и периодически встречается с поклонниками на творческих встречах. Фото с последнего мероприятия появилось в Сети.
Амалия Мордвинова
Амалия Мордвинова

Амалия Мордвинова уже давно живет в США и не появляется на светских мероприятиях. Да и об актерской карьере Амалия забыла — сейчас она позиционирует себя как поэтесса. После переезда в Америку знаменитость выпустила поэтический сборник «Концепция райского сада».

Так что теперь Амалию можно увидеть не на съемочной площадке и театральной сцене, а на встрече с читателями. На одном из таких мероприятий почитатели писательского таланта Мордвиновой и подошли сфотографироваться с поэтессой.

На встречу с поклонниками 45-летняя Амалия пришла без макияжа. Пользователи Сети разделились на два лагеря: одни считают, что экс-актриса постарела, другие же считают, что отсутствие макияжа и светской жизни ей очень к лицу.

Кажется, возвращаться в Россию Амалия не собирается. Да и зачем? В США у нее есть дочь, спокойная беззаботная жизнь, в которой нет места светским сплетням и папарацци, а еще возможность заниматься творчеством. 

Напомним, что настоящее имя рыжеволосой знаменитости Людмила Парыгина. Ее мать была школьной учительницей, а отец бросил семью, когда жена была беременна. Воспитанием девочки занимался ее отчим Руслан Парыгин. Кинодебют Амалии Мордвиновой состоялся в 1993 году в картине Карена Шахназарова «Сны».

Самым знаменитым проектом Мордвиновой считается детектив «Охота на Золушку», хотя криминальная драма «Вор», в которой снималась Амалия, была номинирована на «Оскар» и «Золотой глобус».

В 2016 году, после трех неудачных замужеств, Амалия переехала в Америку, где уже жила ее дочь Диана от Александра Гольданского. У экс-актрисы также есть трое детей от третьего мужа Вадима Беляева: сын Герман и дочери Евангелина и Серафима.

Перейти к обсуждению 4


28 октября 2019
Текст Анна Балоян
Фото PhotoXPress.ru, Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Амалия Мордвинова

Реклама

4 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Хорошо выглядит. У нее лицо викторианской эпохи. Рано ушли из театра и кино, хотя неплохо играла.

  • Она похожа на Тильду Суинтон.

  • У неё же ещё 3 несовершеннолетних детей от последнего брака было. Куда они делись?Почему в статье речь только про самую старшую взрослую дочь, которая с детства живёт в Америке с отцом? Что стало с младшим?

  • Интересная внешность

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
Дочь Марии Шукшиной рассказала о насилии со стороны бывшего отчима
30 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.