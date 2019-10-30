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«Что?!»: звезде Инстаграма Саше Маркиной неожиданно сделали предложение на хоккейном матче

Такое бывает не только в фильмах, но и в жизни! 30 октября в Инстаграме Саши Маркиной появилось трогательное видео, на котором молодой человек блогерши сделал ей предложение на глазах у целого стадиона. 
Андрей Купреев, Саша Маркина
Андрей Купреев и Саша Маркина

Саша Маркина и ее молодой человек Андрей Купреев посетили хоккейный матч в «Мэдисон Сквер Гардене» в рамках своей поездки в Нью-Йорк. 30 октября будущий муж известной блогерши решился на важный шаг.

Саша Маркина
Саша Маркина

На арене одного из самых больших спортивных комплексов США сражались команды НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Тампа-Бэй». В составе «Рейнджерс» играл русский нападающий Артемий Панарин, который помог бойфренду Марковой задать избраннице самый важный вопрос.

Андрей Купреев, Саша Маркина
Андрей Купреев и Саша Маркина

Андрей попросил Сашу спуститься вниз, чтобы она щелкнула его вместе с Панариным. На самом деле мужчина ни с кем фотографироваться не собирался: это была первая часть его хитрого плана.

Затем Артемий подъехал к бортику и что-то передал Андрею. Оказалось, что это была шайба с надписью, не нуждающейся в переводе, Sasha will you marry me? 

«Сидишь, вдруг подъезжает хоккеист, передает что-то Андрею, а потом — вот! Все как в тумане!» — поделилась впечатлениями Маркина.

Первой реакцией Саши на шайбу, которую ей вручил будущий муж, было недовольное лицо и громкое «Что?!». Девушка действительно совсем не поняла, что происходит и, судя по всему, ожидала чего угодно, но не предложения руки и сердца.

После этого Андрей встал на одно колено и открыл синюю шкатулку с кольцом. Секундная пауза... и Саша согласилась. Жених нежно приобнял ее и поцеловал в лоб, а невеста все никак не могла перестать улыбаться. Поздравляем!

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30 октября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @markina, @kupreev/Instagram

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2 комментария Добавить комментарий
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  • 30 октября это событие произошло? Так сегодня же и есть 30 октября. Девушка ТАК опешила от предложения руки и сердца, что тут же побежала и выложила это в инстаграм... У меня одной в мире НЕТУ ни Фейсбука, ни Инстаграма?

  • Я щас расплачусь.... 1. Всегда верю, когда тебе делают предложение - ты вообще не подозреваешь, что это произойдет. Это примерно как и рождение ребенка - очень неожиданно бывает. 2. Когда предложение подтверждается и видеоотчетом - вдвойне внезапнее было. Это верные приметы.

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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