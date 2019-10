«Что?!»: звезде Инстаграма Саше Маркиной неожиданно сделали предложение на хоккейном матче

Такое бывает не только в фильмах, но и в жизни! 30 октября в Инстаграме Саши Маркиной появилось трогательное видео, на котором молодой человек блогерши сделал ей предложение на глазах у целого стадиона.

Андрей Купреев и Саша Маркина

Саша Маркина и ее молодой человек Андрей Купреев посетили хоккейный матч в «Мэдисон Сквер Гардене» в рамках своей поездки в Нью-Йорк. 30 октября будущий муж известной блогерши решился на важный шаг.

Саша Маркина

На арене одного из самых больших спортивных комплексов США сражались команды НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Тампа-Бэй». В составе «Рейнджерс» играл русский нападающий Артемий Панарин, который помог бойфренду Марковой задать избраннице самый важный вопрос.

Андрей Купреев и Саша Маркина

Андрей попросил Сашу спуститься вниз, чтобы она щелкнула его вместе с Панариным. На самом деле мужчина ни с кем фотографироваться не собирался: это была первая часть его хитрого плана.

Затем Артемий подъехал к бортику и что-то передал Андрею. Оказалось, что это была шайба с надписью, не нуждающейся в переводе, Sasha will you marry me?

«Сидишь, вдруг подъезжает хоккеист, передает что-то Андрею, а потом — вот! Все как в тумане!» — поделилась впечатлениями Маркина.

Первой реакцией Саши на шайбу, которую ей вручил будущий муж, было недовольное лицо и громкое «Что?!». Девушка действительно совсем не поняла, что происходит и, судя по всему, ожидала чего угодно, но не предложения руки и сердца.

Предложение руки и сердца Саша Маркина получила на стадионе

После этого Андрей встал на одно колено и открыл синюю шкатулку с кольцом. Секундная пауза... и Саша согласилась. Жених нежно приобнял ее и поцеловал в лоб, а невеста все никак не могла перестать улыбаться. Поздравляем!