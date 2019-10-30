«Что?!»: звезде Инстаграма Саше Маркиной неожиданно сделали предложение на хоккейном матче

Саша Маркина и ее молодой человек Андрей Купреев посетили хоккейный матч в «Мэдисон Сквер Гардене» в рамках своей поездки в Нью-Йорк. 30 октября будущий муж известной блогерши решился на важный шаг.
На арене одного из самых больших спортивных комплексов США сражались команды НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Тампа-Бэй». В составе «Рейнджерс» играл русский нападающий Артемий Панарин, который помог бойфренду Марковой задать избраннице самый важный вопрос.
Андрей попросил Сашу спуститься вниз, чтобы она щелкнула его вместе с Панариным. На самом деле мужчина ни с кем фотографироваться не собирался: это была первая часть его хитрого плана.
Затем Артемий подъехал к бортику и что-то передал Андрею. Оказалось, что это была шайба с надписью, не нуждающейся в переводе, Sasha will you marry me?
Первой реакцией Саши на шайбу, которую ей вручил будущий муж, было недовольное лицо и громкое «Что?!». Девушка действительно совсем не поняла, что происходит и, судя по всему, ожидала чего угодно, но не предложения руки и сердца.
После этого Андрей встал на одно колено и открыл синюю шкатулку с кольцом. Секундная пауза... и Саша согласилась. Жених нежно приобнял ее и поцеловал в лоб, а невеста все никак не могла перестать улыбаться. Поздравляем!