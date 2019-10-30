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Мэг Райан в третий раз рассталась с женихом, который регулярно изменял ей с 2014 года

На протяжении последних девяти лет Мэг Райан встречалась с рок-музыкантом Джоном Мелленкампом. У пары не раз возникали проблемы в отношениях: недавно они снова приняли решение разойтись.
Мэг Райан
Джон Мелленкамп и Мэг Райан

В 2010-м Мэг Райан начала встречаться с известным американским музыкантом Джоном Мелленкампом, который старше ее на 11 лет. К тому моменту за плечами обоих знаменитостей были неудачные браки. 

Суждение о том, что противоположности притягиваются, весьма точно описывает отношения актрисы и певца.  

По слухам, Райан никогда не нравился стиль жизни Мелленкампа. Мужчину привлекала жизнь в глубинке, без шика и гламура, поэтому он постоянно уезжал на свою ферму. Актрисе же хотелось выходить с избранником в свет и пользоваться всеми благами мегаполиса. 

Мэг Райан
 

Впрочем, главная проблема в отношениях пары заключалась не в разных взглядах на жизнь. Если верить западным СМИ, Джон регулярно изменял возлюбленной. Узнавая об интрижках музыканта, актриса сразу же выгоняла его из дома и обрывала с ним связь.

В первый раз Райан бросила Мелленкампа в 2014-м. Год спустя мужчине удалось вымолить прощение любимой, но вскоре он снова был пойман на измене.

В 2017-м году пара вновь примирилась и даже начала готовиться к свадьбе, которая, по слухам, состоялась прошлой осенью

На днях папарацци заметили, что актриса сняла кольцо с безымянного пальца. «Она ни о чем не сожалеет. Мэг по горло сыта этими отношениями», — кратко прокомментировал положение дел инсайдер в разговоре с порталом Us Weekly. Интересно, следует ли ждать от пары еще одной попытки воссоединения?

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30 октября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Мэг Райан

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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30 Комментариев





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