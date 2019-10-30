Мэг Райан в третий раз рассталась с женихом, который регулярно изменял ей с 2014 года

В 2010-м Мэг Райан начала встречаться с известным американским музыкантом Джоном Мелленкампом, который старше ее на 11 лет. К тому моменту за плечами обоих знаменитостей были неудачные браки.
По слухам, Райан никогда не нравился стиль жизни Мелленкампа. Мужчину привлекала жизнь в глубинке, без шика и гламура, поэтому он постоянно уезжал на свою ферму. Актрисе же хотелось выходить с избранником в свет и пользоваться всеми благами мегаполиса.
Впрочем, главная проблема в отношениях пары заключалась не в разных взглядах на жизнь. Если верить западным СМИ, Джон регулярно изменял возлюбленной. Узнавая об интрижках музыканта, актриса сразу же выгоняла его из дома и обрывала с ним связь.
В 2017-м году пара вновь примирилась и даже начала готовиться к свадьбе, которая, по слухам, состоялась прошлой осенью.
На днях папарацци заметили, что актриса сняла кольцо с безымянного пальца. «Она ни о чем не сожалеет. Мэг по горло сыта этими отношениями», — кратко прокомментировал положение дел инсайдер в разговоре с порталом Us Weekly. Интересно, следует ли ждать от пары еще одной попытки воссоединения?