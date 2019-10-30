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В Сети обсуждают интервью Собчак, во время которого Симоньян отказалась отвечать на вопросы и ушла со съемок

Обычно Ксения Собчак берет интервью у представителей шоу-бизнеса. Впрочем, недавно медиадива решила пообщаться с известной журналисткой Маргаритой Симоньян. Кто бы знал, что эта беседа станет самым ярким событием шоу Собчак!
Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян

30 октября на YouTube-канале Ксении Собчак вышел новый выпуск ее программы «Осторожно, Собчак!». На этот раз знаменитость побеседовала с главой телеканала RT и информационного агентства «Россия сегодня» Маргаритой Симоньян. 

Интервью было снято не одну неделю назад, когда Маргарита еще была беременна — 19 октября она стала мамой в третий раз

У Ксении были весомые причины долгое время не выпускать эту программу. Все потому, что с самого начала разговор женщин не удался. Симоньян постоянно грозилась уйти со съемок из-за вопросов Собчак, «которые они не обсудили заранее». 

Вопросы касались политической повестки дня и деятельности Маргариты на ее телеканале. Ксения не раз уточняла, что перед началом интервью согласовывала с главным редактором возможность обсуждения той или иной темы и старалась не отклоняться от разрешенного списка. 

Впрочем, в какой-то момент Симоньян все же не выдержала накала. Она сняла с себя микрофон и вышла из комнаты. 

Свое поведение знаменитость объяснила тем, что не хочет нервничать и рисковать здоровьем будущего ребенка. 

И хотя интервью получилось весьма неудачным и незаконченным, Собчак решила показать его зрителям. Кроме того, в конце программы Ксения продемонстрировала кадры со встречи с другими политическими журналистами, которые обсудили корректность поведения Симоньян в этом случае. 

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30 октября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @_m_simonyan, @xenia_sobchak/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, PhotoXPress.ru, Ксения Собчак/YouTube.com
Теги

Ксения Собчак, Маргарита Симоньян

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Ксюша лысеет смешно.

  • Не ну а че, она думала,что Собчак ее пригласила обсудить цвет пинеток или рецепт долмы? Заранее можно догадаться, что будут неудобные вопросы, этим Собчак славится. Непрофессиональная журналистка, мадам Симоньян.

  • Маргарита молодец!Не дала пиранье Собчак испортить ей нервы накануне родов, а Ксюше только это и надо было.

  • Это Собчак от зависти к ее декольте.

  • Успешная умная женщина не пошла на поводу у скандалистки. Браво!

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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