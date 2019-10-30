В Сети обсуждают интервью Собчак, во время которого Симоньян отказалась отвечать на вопросы и ушла со съемок

Обычно Ксения Собчак берет интервью у представителей шоу-бизнеса. Впрочем, недавно медиадива решила пообщаться с известной журналисткой Маргаритой Симоньян. Кто бы знал, что эта беседа станет самым ярким событием шоу Собчак!

Маргарита Симоньян

30 октября на YouTube-канале Ксении Собчак вышел новый выпуск ее программы «Осторожно, Собчак!». На этот раз знаменитость побеседовала с главой телеканала RT и информационного агентства «Россия сегодня» Маргаритой Симоньян.

Интервью было снято не одну неделю назад, когда Маргарита еще была беременна — 19 октября она стала мамой в третий раз

У Ксении были весомые причины долгое время не выпускать эту программу. Все потому, что с самого начала разговор женщин не удался. Симоньян постоянно грозилась уйти со съемок из-за вопросов Собчак, «которые они не обсудили заранее».

Вопросы касались политической повестки дня и деятельности Маргариты на ее телеканале. Ксения не раз уточняла, что перед началом интервью согласовывала с главным редактором возможность обсуждения той или иной темы и старалась не отклоняться от разрешенного списка.

Впрочем, в какой-то момент Симоньян все же не выдержала накала. Она сняла с себя микрофон и вышла из комнаты.

Свое поведение знаменитость объяснила тем, что не хочет нервничать и рисковать здоровьем будущего ребенка.

1 2 3 ... 10 Маргарита Симоньян отказалась от интервью с Ксенией Собчак

И хотя интервью получилось весьма неудачным и незаконченным, Собчак решила показать его зрителям. Кроме того, в конце программы Ксения продемонстрировала кадры со встречи с другими политическими журналистами, которые обсудили корректность поведения Симоньян в этом случае.