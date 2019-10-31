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«Я оказалась на краю пропасти»: бывшая жена Сергея Светлакова впервые прокомментировала развод

Долгое время Сергей Светлаков жил в браке с девушкой по имени Юлия, с которой познакомился еще в студенческие годы. Однако несколько лет назад пара рассталась, так и не рассказав о подробностях этого решения. 
Юлия Васильева
Юлия Васильева

Еще до того, как стать знаменитым, Сергей Светлаков женился на однокурснице по имени Юлия. Влюбленные вместе встретили и «прожили» успех юмориста, но в 2012-м, после 12 лет брака, приняли решение расстаться. 

Тогда о разводе высказался только Сергей. Мужчина признавался, что с годами стал уделять жене очень мало времени, они отдалились друг от друга.

В скором времени после расставания и Сергей, и Юлия наладили личную жизнь. В 2017-м экс-супруга комика вышла замуж за бизнесмена Владимира Васильева и взяла его фамилию. 

Сергей Светлаков
 

Сегодня женщина по полной наслаждается жизнью: держит собственный магазин украшений, постоянно путешествует и учится на психолога. 

Так, Васильева решила публично проанализировать свою жизнь и отношения с первым мужем. 

«Изменения в моей жизни начались еще тогда, когда я по собственной инициативе ''закрыла дверь'' предыдущего брака. Я об этом никогда не писала, потому что это было слишком личным. Мои внутренние правила не позволяли мне этого сделать. Я оказалась на краю пропасти и перед выбором: прыгнуть в эту пропасть или отойти и жить прежней жизнью, не последовав за своим желанием что-то изменить и измениться самой. Я выбрала первое», — поведала Юлия в своем микроблоге. 

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    Бывшая жена Светлакова Юлия Васильева впервые высказалась о расставании с ним
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Экс-супруга Светлакова призналась, что ей было очень сложно прийти в себя после развода — на это ушел не один год. «Это был сложный период в плане становления и понимания себя через трудности и препятствия, через боль, радость и множество других чувств. Единственное, к чему я стремилась — это, наконец-то, полюбить себя и открыть в себе этот источник», — заключила Юлия.

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31 октября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Starface, @ssvetlakov, @julia_vasileva_ya/Instagram
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Сергей Светлаков

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Ничего не поняла. Написано же - они до развода уже не общались и отдалились. Все закончилось и затухло естественным путем, придя к равнодушию. Какая боль? Кто ей препятствовал?

  • Приятная женщина. Но и Светлаков мне очень нравится. "Зазвездился", наверное, вот и развелись.

  • Понавтыкали вырванные из контекста абзацы, что к чему.

  • Гость

    Ничего не поняла. Написано же - они до развода уже не общались и отдалились. Все закончилось и затухло естественным путем, придя к равнодушию. Какая боль? Кто ей препятствовал?

    Да никакой боли! У них есть дочь. Светлаков считал , что отдаляется, а женщина занималась семьей.

  • Так часто бывает, когда у мужчины меняется социальное положение и круг, нужно сменить и партнершу. Поэтому девушки, никогда не надейтесь на мужчин, не думайте, что он разбогатеет и вы заживете. Скорее всего, сменится доход и уровень - сменят и вас. И если ваш мужчина развивается - пытайтесь успевать за ним, не расслабляйтесь, не думайте, что "папа работает, а мама теперь может посвятить себя семье", ничего подобного! Всегда вкладывайтесь временем и силами в себя, это либо не позволит мужчине потерять к вам интерес, либо, если все-таки потеряет, вы не пропадете и не окажетесь у разбитого корыта без денег, карьеры и связей. Ушла безвозвратно модель семьи с женщиной "хранительницей очага", это наверное только для богатых девочек изначально, типа какой-нибудь Алсу, которая может спеть раз в пятилетку, а потом сидеть на папиных деньгах счастливо. У большинства такой возможности нет, а деньги мужа - это не деньги папы, вашего там может не оказаться ничего и ничего не докажете. Так что лучше все в себя, в карьеру, во внешность, чтобы быть конкурентоспособной и востребованной и у мужа, и, в случае чего, и у других. А главное - у себя.

  • Да что тут непонятного? Она в шоке была, когда узнала, что муж оказывается остыл, отдалился от семьи и решил разводиться. Это мужики обычно так преподностя, что брак изжил себя, решение было принято совместно.... А по факту женщине такая ситуация как обухом по голове. Хорошо, что Юлия справилась с тяжёлой жизненной ситуацией и даже замуж ещё раз вышла. Счастья ей!

  • Частая ситуация среди провинцилов, которые переехали с Урала в Москву. Он действительно зазвездился.

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Гость 2019-10-20 20:24:00
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Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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