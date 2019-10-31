«Я оказалась на краю пропасти»: бывшая жена Сергея Светлакова впервые прокомментировала развод

Долгое время Сергей Светлаков жил в браке с девушкой по имени Юлия, с которой познакомился еще в студенческие годы. Однако несколько лет назад пара рассталась, так и не рассказав о подробностях этого решения.

Юлия Васильева

Еще до того, как стать знаменитым, Сергей Светлаков женился на однокурснице по имени Юлия. Влюбленные вместе встретили и «прожили» успех юмориста, но в 2012-м, после 12 лет брака, приняли решение расстаться.

Тогда о разводе высказался только Сергей. Мужчина признавался, что с годами стал уделять жене очень мало времени, они отдалились друг от друга.

В скором времени после расставания и Сергей, и Юлия наладили личную жизнь. В 2017-м экс-супруга комика вышла замуж за бизнесмена Владимира Васильева и взяла его фамилию.

Сегодня женщина по полной наслаждается жизнью: держит собственный магазин украшений, постоянно путешествует и учится на психолога.

Так, Васильева решила публично проанализировать свою жизнь и отношения с первым мужем.

«Изменения в моей жизни начались еще тогда, когда я по собственной инициативе ''закрыла дверь'' предыдущего брака. Я об этом никогда не писала, потому что это было слишком личным. Мои внутренние правила не позволяли мне этого сделать. Я оказалась на краю пропасти и перед выбором: прыгнуть в эту пропасть или отойти и жить прежней жизнью, не последовав за своим желанием что-то изменить и измениться самой. Я выбрала первое», — поведала Юлия в своем микроблоге.



1 2 3 ... 10 Бывшая жена Светлакова Юлия Васильева впервые высказалась о расставании с ним

Экс-супруга Светлакова призналась, что ей было очень сложно прийти в себя после развода — на это ушел не один год. «Это был сложный период в плане становления и понимания себя через трудности и препятствия, через боль, радость и множество других чувств. Единственное, к чему я стремилась — это, наконец-то, полюбить себя и открыть в себе этот источник», — заключила Юлия.