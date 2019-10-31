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Видно-завидно: 41-летняя Любовь Толкалина опубликовала фото в абсолютно прозрачном платье

Любовь Толкалина может похвастаться идеальной фигурой и регулярно этим занимается: на ее страничке в Инстаграме есть фото и в купальниках, и в полотенцах. Однако последний снимок актрисы — чистый восторг. Толкалина примерила... прозрачное платье.
Любовь Толкалина
Любовь Толкалина

Не только Бритни Спирс образца 2004 года может себе позволить демонстрировать тело в прозрачных нарядах. У нас тоже есть роскошные женщины, которые не прячут свои формы!

На днях Любовь Толкалина тоже подразнила фолловеров пикантным снимком. На фотографии 41-летняя актриса позирует практически обнаженной! Все сокровенные места прикрыты либо руками Любови, либо причудливыми узорами прозрачного платья.

«Именно такая картинка на ночь. Именно потому, что снова целый день репетиций, детских и недетских спектаклей. Снова день жила для вдохновения и энтузиазма труда», — прокомментировала фото актриса. 

Что подписчики думают по поводу такой откровенной фотосессии любимой актрисы, остается только догадываться — предусмотрительная Толкалина закрыла комментарии. Но, вероятно, мужская часть фолловеров Любови пришла в неописуемый восторг. Снимок набрал уже более 28 тысяч лайков.

Толкалина, напомним, совсем недавно рассталась с возлюбленным, телеведущим Джоном Уорреном, который снимает проекты для НТВ. 

Любовь всячески отрицала роман с Джоном, однако он на всю страну объявил, что бросил актрису, потому что она все это время была увлечена другим мужчиной. 

Толкалиной пришлось поставить Уоррена на место. «Было бы не лишним напомнить этому джентльмену, что подобное поведение недостойно звания джентльмена и мужчины вообще», — написала знаменитость.

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31 октября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @tolkalinaliuba, @welcometomaria/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, PhotoXPress.ru
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Любовь Толкалина

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • И ,конечно же ,для энтузиазма -нужно сфоткаться голой..Мы этого ждали...Болезнь 21 века,люди потеряли стыд...

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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