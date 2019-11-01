«Сладкая женщина»: Меган Маркл посетила модную кондитерскую в скинни-джинсах

Накануне шестинедельного отпуска Меган Маркл активно участвует в общественно важных мероприятиях. Так, герцогиня посетила открытие кондитерской и в очередной раз дала повод обсудить ее наряд.

На этой неделе Меган Маркл посетила открытие второй кондитерской Luminary Bakery в центре Лондона. Владельцы официально пригласили герцогиню на мероприятие после того, как Меган рассказала о заведении со страниц британского Vogue.



Герцогиня Сассекская вышла в свет в полосатой оверсайз-рубашке и синих скинни-джинсах. Повседневный образ завершили белоснежные кеды. Волосы Маркл привычно распустила и уложила естественными волнами.

Стоит отметить, что Меган умело выбирает повседневные наряды, в которых выглядит «по-свойски».

Узкие джинсы подчеркнули аппетитные формы супруги принца Гарри, а рубашка с вертикальной полоской слегка вытянула ее силуэт. Отличная идея, которую стоит взять на заметку молодым мамам!

Во время торжественного открытия Меган поучаствовала в мастер-классе по изготовлению тортов и душевно пообщалась с работниками.

1 2 3 ... 10 Меган Маркл, известная любительница постоять у плиты, с удовольствием посетила открытие кондитерской

По словам репортера издания The Telegraph, который присутствовал на этом мероприятии, Меган Маркл лично попросила журналистов не обращаться к ней «герцогиня», хотя это необходимо по протоколу.