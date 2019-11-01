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«Сладкая женщина»: Меган Маркл посетила модную кондитерскую в скинни-джинсах

Накануне шестинедельного отпуска Меган Маркл активно участвует в общественно важных мероприятиях. Так, герцогиня посетила открытие кондитерской и в очередной раз дала повод обсудить ее наряд.
Меган Маркл

На этой неделе Меган Маркл посетила открытие второй кондитерской Luminary Bakery в центре Лондона. Владельцы официально пригласили герцогиню на мероприятие после того, как Меган рассказала о заведении со страниц британского Vogue.

Герцогиня Сассекская вышла в свет в полосатой оверсайз-рубашке и синих скинни-джинсах. Повседневный образ завершили белоснежные кеды. Волосы Маркл привычно распустила и уложила естественными волнами.

Стоит отметить, что Меган умело выбирает повседневные наряды, в которых выглядит «по-свойски». 

Меган Маркл

Узкие джинсы подчеркнули аппетитные формы супруги принца Гарри, а рубашка с вертикальной полоской слегка вытянула ее силуэт. Отличная идея, которую стоит взять на заметку молодым мамам!

Меган Маркл

Во время торжественного открытия Меган поучаствовала в мастер-классе по изготовлению тортов и душевно пообщалась с работниками.

  • Меган Маркл
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    Меган Маркл, известная любительница постоять у плиты, с удовольствием посетила открытие кондитерской
    Смотреть галерею

По словам репортера издания The Telegraph, который присутствовал на этом мероприятии, Меган Маркл лично попросила журналистов не обращаться к ней «герцогиня», хотя это необходимо по протоколу.

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01 ноября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @sussexroyal/Instagram, Getty Images
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Меган Маркл

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Полный финиш, ММ трясёт волосами над тортами, которые готовит, хватается руками за волосы, потом за ягоды на торте. Они там все без шапочек работают и волосами трясут.

  • Очень живая, естественная, обаятельная!

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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