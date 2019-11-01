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Бабушка и мышка: 2-летняя дочь Ирины Шейк отметила Хэллоуин по очереди с обоими родителями в двух разных образах

Не перестаем любоваться малышкой Леа и ее нарядами! Дочь Ирины Шейк и Брэдли Купера в канун Дня Всех Святых успела примерить два невозможно трогательных образа. 
Леа де Сен Шейк Купер, Ирина Шейк
Леа Шейк Купер и Ирина Шейк

Утром 31 октября папарацци заметили очаровательную пару двух мышек, прогуливающихся по улицам Нью-Йорка. Ирина Шейк и ее 2-летняя дочь Леа в честь Хэллоуина нарядились в костюмы Минни Маус. Красавицы нарисовали на лицах черные носы и усики, а головы украсили «ушками на макушках».

Судя по сияющему лицу Леа, ей жутко нравится наряд. Да и нам тоже! Особенно круто выглядит сумка, сделанная в виде головы Микки Мауса, которую малышка весело несет в руках. Даешь Girl Power!

Леа Шейк Купер, Ирина Шейк
Леа Шейк Купер и Ирина Шейк

В какой-то момент Леа немного утомилась и прилегла в коляску вздремнуть: даже сказочным мышкам иногда требуется время на отдых. Ирина Шейк поверх своего костюма накинула тренч Burberry. Думаем, Минни Маус еще никогда не выглядела так стильно.

Леа Шейк Купер, Брэдли Купер
Леа Шейк Купер и Брэдли Купер

Брэдли Купер провел время с дочкой сразу после их прогулки с мамой. Папа предложил малышке из мультяшного персонажа превратиться в.. бабушку! 

Леа Шейк Купер, Брэдли Купер
Леа Шейк Купер и Брэдли Купер

Звезда Голливуда надел на Леа седой парик, цветастое платье с кардиганом и удобную обувь, похожую на ортопедическую. Все это 44-летний актер примерил и сам! Невероятно маленькая и мужеподобная бабушки прошлись по центру города, привлекая к себе множество любопытных взглядов. 

Не каждая знаменитость появляется в двух разных образах за один день, а двухлетняя Леа уже лихо меняет наряды, да еще и такие классные. Растет светская львица!

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01 ноября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Брэдли Купер, Ирина Шейк, Леа де Сен Шейк Купер

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Класс!

  • Жаль, что они расстались не тепло и не могут хотя бы в праздники проводить с дочерью время совместно, а не по раздельности.

  • бесовский праздник.

  • странно... иногда возникает ощущение, что Шейк неправильно белье себе подбирает - то передавливает, то еще что-то

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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