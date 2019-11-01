Бабушка и мышка: 2-летняя дочь Ирины Шейк отметила Хэллоуин по очереди с обоими родителями в двух разных образах

Не перестаем любоваться малышкой Леа и ее нарядами! Дочь Ирины Шейк и Брэдли Купера в канун Дня Всех Святых успела примерить два невозможно трогательных образа.

Леа Шейк Купер и Ирина Шейк

Утром 31 октября папарацци заметили очаровательную пару двух мышек, прогуливающихся по улицам Нью-Йорка. Ирина Шейк и ее 2-летняя дочь Леа в честь Хэллоуина нарядились в костюмы Минни Маус. Красавицы нарисовали на лицах черные носы и усики, а головы украсили «ушками на макушках».

Судя по сияющему лицу Леа, ей жутко нравится наряд. Да и нам тоже! Особенно круто выглядит сумка, сделанная в виде головы Микки Мауса, которую малышка весело несет в руках. Даешь Girl Power!

Леа Шейк Купер и Ирина Шейк

В какой-то момент Леа немного утомилась и прилегла в коляску вздремнуть: даже сказочным мышкам иногда требуется время на отдых. Ирина Шейк поверх своего костюма накинула тренч Burberry. Думаем, Минни Маус еще никогда не выглядела так стильно.

Леа Шейк Купер и Брэдли Купер

Брэдли Купер провел время с дочкой сразу после их прогулки с мамой. Папа предложил малышке из мультяшного персонажа превратиться в.. бабушку!

Леа Шейк Купер и Брэдли Купер

Звезда Голливуда надел на Леа седой парик, цветастое платье с кардиганом и удобную обувь, похожую на ортопедическую. Все это 44-летний актер примерил и сам! Невероятно маленькая и мужеподобная бабушки прошлись по центру города, привлекая к себе множество любопытных взглядов.

1 2 3 ... 10 Ирина Шейк отпраздновала Хэллоуин в образе Минни Маус

Не каждая знаменитость появляется в двух разных образах за один день, а двухлетняя Леа уже лихо меняет наряды, да еще и такие классные. Растет светская львица!