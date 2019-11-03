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СМИ: 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера была экстренно госпитализирована

3 ноября дочь Евы Польны и Дениса Клявера Эвелин была экстренно госпитализирована в одну из подмосковных больниц. Причиной послужил тяжелый приступ астмы. 
Денис Клявер и Ева Польна с дочкой Эвелин
Денис Клявер и Ева Польна с дочкой Эвелин

14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию. Как пишут СМИ, 3 ноября у Эвелин произошел сильнейший приступ астмы, и приехавшие на вызов врачи не смогли с ним справиться. 

По сообщениям телеграм-канала BAZA, девочка находится в критическом состоянии в одной из подмосковных клиник, врачи которой борются за ее жизнь. 

Ни Польна, ни Клявер пока не прокомментировали эту ситуацию. 

Ева родила Эвелин, когда ей было 30 лет. Отцом девочки является Денис Клявер. Долгое время певец не признавал отцовство, однако недавно сообщил, что они с Польной просто не афишировали свои отношения. 

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03 ноября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @polnaeva_official/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Ева Польна

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Здоровья и только здоровья девочке!

  • Девочке скорейшего выздоровления!

  • Здоровья !!!!!!!!!!!Господи ! За что?!?

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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