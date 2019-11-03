СМИ: 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера была экстренно госпитализирована

14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию. Как пишут СМИ, 3 ноября у Эвелин произошел сильнейший приступ астмы, и приехавшие на вызов врачи не смогли с ним справиться.
По сообщениям телеграм-канала BAZA, девочка находится в критическом состоянии в одной из подмосковных клиник, врачи которой борются за ее жизнь.
Ева родила Эвелин, когда ей было 30 лет. Отцом девочки является Денис Клявер. Долгое время певец не признавал отцовство, однако недавно сообщил, что они с Польной просто не афишировали свои отношения.