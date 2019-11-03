СМИ: 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера была экстренно госпитализирована

3 ноября дочь Евы Польны и Дениса Клявера Эвелин была экстренно госпитализирована в одну из подмосковных больниц. Причиной послужил тяжелый приступ астмы.

Денис Клявер и Ева Польна с дочкой Эвелин

14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию. Как пишут СМИ, 3 ноября у Эвелин произошел сильнейший приступ астмы, и приехавшие на вызов врачи не смогли с ним справиться.

По сообщениям телеграм-канала BAZA, девочка находится в критическом состоянии в одной из подмосковных клиник, врачи которой борются за ее жизнь.

Ни Польна, ни Клявер пока не прокомментировали эту ситуацию.

1 2 3 ... 10 Денис Клявер и Ева Польна расстались, когда певица была еще в положении

Ева родила Эвелин, когда ей было 30 лет. Отцом девочки является Денис Клявер. Долгое время певец не признавал отцовство, однако недавно сообщил, что они с Польной просто не афишировали свои отношения.