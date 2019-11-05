«Счастлива такому рабству»: Сати Казанова высказалась о семейной жизни

4 ноября в Инстаграме Сати Казановой появился философский пост, посвященный браку после 35 лет. В ходе своих рассуждений певица высказалась о замужней жизни не самым лучшим образом.

Сати Казанова и Стефано Тиоццо

37-летняя певица поделилась в Инстаграме семейной фотографией. На снимке Сати позирует со своим мужем Стефано Тиоццо на подоконнике. Казанова надела белое платье, напоминающее винтажную ночную рубашку, и нежно прислонилась к супругу. Несмотря на нежный, атмосферный кадр, текст под фото получился довольно неоднозначным.

Сати Казанова порассуждала на тему брака после 35 лет. Певица отметила, что к этому возрасту люди уже так сильно привыкают к свободной жизни, что «костенеют». Казанова добавила: «Всякий раз, когда нужно быть гибче, эти самые закостеневшие конструкции трещат и скрипят болезненно».

Сати Казанова

Сати подчеркнула, что самое важное в отношениях — терпение, а иначе «бесить все будет так сильно и часто, что шансов на сохранение союза останется меньше нуля».

Сати Казанова и Стефано Тиоццо

«Что же будет, когда придут дети? Они заберут остаток моей ''свободы''? А взамен подарят столько радости и любви, что я буду абсолютно счастлива такому ''рабству''?» — написала Сати в Инстаграме.

Сати Казанова

Подписчики поспешили заверить Казанову, что дети — это никакое не рабство, а настоящее счастье: «У меня поздний ребенок, и я жалею, что он не родился раньше. Как же хочется пожить с ним подольше!», «Рождение ребенка — это лучшее, что со мной случилось в жизни. Никакого рабства не было, я выросла и продолжаю расти каждый день вместе с дочкой».

1 2 3 ... 10 Сати Казанова часто делится размышлениями о жизни со своими подписчиками

Певица вышла замуж в 2017 году. Пара еще не обзавелась детьми, но, судя по постам Сати, она как минимум об этом думает.