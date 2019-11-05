Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

55-летний Киану Ривз впервые вышел в свет с новой возлюбленной, которая его моложе, но выглядит явно старше

Радостные новости для многочисленных поклонников Киану Ривза! Актер впервые появился на публике в сопровождении своей возлюбленной — 46-летней художницы Александры Грант. Звездная пара держалась за руки и не сводила друг с друга влюбленных взглядов.
Киану Ривз, Александра Грант

На днях в Лос-Анджелесе состоялся благотворительный вечер LACMA Art + Film Gala, который посетило множество звезд. Однако взгляды многих в тот день были прикованы к 55-летнему Киану Ривзу, который впервые за много лет появился на ковровой дорожке не в одиночестве и не в компании своей сестры. Рядом с ним фотографам позировала давняя знакомая актера — художница Александра Грант.

Киану Ривз, Александра Грант

Она выбрала для торжественного мероприятия элегантное темно-синее платье и дополнила образ золотым кулоном, длинными серьгами и кольцом с крупным камнем. Александра собрала волосы и накрасила губы яркой алой помадой.

Как сообщает Daily Mail, Грант и Ривз знакомы уже давно. До недавнего времени их связывали деловые и дружеские отношения, но с недавних пор они могли перерасти в романтические. Об этом свидетельствуют их недавние снимки, на которых Александра положила голову Киану на плечо.

Пользователи Сети искренне порадовались за кумира и поделились своими впечатлениями: «Понятия не имею, почему я так счастлива, что у Киану есть девушка, подходящая ему по возрасту. Я не знакома с ним лично, но он заслуживает счастья», «Киану и Александра выглядят такими счастливыми!», «Она стала первой, кого Киану взял с собой на дорожку. Как же много Александра для него значит!».

Некоторые поклонники были в восторге от того, что любимый актер не появился в обществе голливудской старлетки, а выбрал в качестве спутницы зрелую женщину, которая не переживает из-за возрастных изменений. Кроме того, они нашли некоторое сходство между Александрой и известной голливудской актрисой:

«Увидел снимки и подумал, что Киану Ривз встречается с Хелен Миррен. И это я бы тоже всецело поддержал», — отметил в Твиттере комик Тревон Фри.

Несмотря на то, что Киану предпочитает не комментировать свою личную жизнь, от фанатов не укрылось то, что он и его спутница выглядели довольными и радостными. Ранее Ривзу приписывали романы с Сандрой Баллок и Амандой де Кадене. После того, как Дженнифер Сайм, девушка Киану, потеряла ребенка за неделю до родов, а через два года погибла в автокатастрофе, актер долгое время появлялся на публике грустным и в одиночестве.

Надеемся, теперь мы будем чаще видеть Киану радостным!

Перейти к обсуждению 11


05 ноября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Киану Ривз

Реклама

11 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Не, ну как бы норм, но чот как то не то, а кроме творческой личности больше не случилось вариантов?

  • Может и ничего была бы...если б волосья подстригла и покрасила...Киану по сравнению с ней, даже заросший симпатичный но странный)

  • Супер! Позитивная женщина, улыбчивая, естественная. И очень классно, что со своими натуральными волосами. Седые волосы - это нормально и красиво. Прекрасно, что женщина себя принимает и любит. Киану сделал достойный выбор.

  • Ну вышел с приятельницей в свет, а все из уже женить бросились. Мне кажется после стольких лет одиночества ему на фиг отношения ни с кем не сдались.

  • Гость

    Супер! Позитивная женщина, улыбчивая, естественная. И очень классно, что со своими натуральными волосами. Седые волосы - это нормально и красиво. Прекрасно, что женщина себя принимает и любит. Киану сделал достойный выбор.

    Странная у Вас логика. МАкияж же нанесла,что ж она не приняла себя такой,какая есть? Я считаю просто неухоженностью. Никак с принятием себя не связано.

  • Понимаю, что нельзя так писать, но удержаться не могу! Ну по почему с таким красивым, харизматичным, умным мужчиной такая внешне некрасивейшая женщина! Она ужасна на его фоне. Конечно, наверное она очень хороший человек!(

  • Киану такой приятный и харизматичный. Женщина смотрится хорошо, на фото с распущенными волосами даже очень красиво. А так стройная, высокая, светленькая. Может и друзья, хотя раз за руки держались, то наверное вместе

  • я просто хотела сказать, что его рост 186 см, она просто огромная

  • Да пусть хоть с котом встречается, лишь бы был счастлив!

  • Он гей. Вы чего.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
Дочь Марии Шукшиной рассказала о насилии со стороны бывшего отчима
30 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.