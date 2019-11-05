55-летний Киану Ривз впервые вышел в свет с новой возлюбленной, которая его моложе, но выглядит явно старше

Радостные новости для многочисленных поклонников Киану Ривза! Актер впервые появился на публике в сопровождении своей возлюбленной — 46-летней художницы Александры Грант. Звездная пара держалась за руки и не сводила друг с друга влюбленных взглядов.

На днях в Лос-Анджелесе состоялся благотворительный вечер LACMA Art + Film Gala, который посетило множество звезд. Однако взгляды многих в тот день были прикованы к 55-летнему Киану Ривзу, который впервые за много лет появился на ковровой дорожке не в одиночестве и не в компании своей сестры. Рядом с ним фотографам позировала давняя знакомая актера — художница Александра Грант.

Она выбрала для торжественного мероприятия элегантное темно-синее платье и дополнила образ золотым кулоном, длинными серьгами и кольцом с крупным камнем. Александра собрала волосы и накрасила губы яркой алой помадой.

Как сообщает Daily Mail, Грант и Ривз знакомы уже давно. До недавнего времени их связывали деловые и дружеские отношения, но с недавних пор они могли перерасти в романтические. Об этом свидетельствуют их недавние снимки, на которых Александра положила голову Киану на плечо.

Пользователи Сети искренне порадовались за кумира и поделились своими впечатлениями: «Понятия не имею, почему я так счастлива, что у Киану есть девушка, подходящая ему по возрасту. Я не знакома с ним лично, но он заслуживает счастья», «Киану и Александра выглядят такими счастливыми!», «Она стала первой, кого Киану взял с собой на дорожку. Как же много Александра для него значит!».

Некоторые поклонники были в восторге от того, что любимый актер не появился в обществе голливудской старлетки, а выбрал в качестве спутницы зрелую женщину, которая не переживает из-за возрастных изменений. Кроме того, они нашли некоторое сходство между Александрой и известной голливудской актрисой:

«Увидел снимки и подумал, что Киану Ривз встречается с Хелен Миррен. И это я бы тоже всецело поддержал», — отметил в Твиттере комик Тревон Фри.

Несмотря на то, что Киану предпочитает не комментировать свою личную жизнь, от фанатов не укрылось то, что он и его спутница выглядели довольными и радостными. Ранее Ривзу приписывали романы с Сандрой Баллок и Амандой де Кадене. После того, как Дженнифер Сайм, девушка Киану, потеряла ребенка за неделю до родов, а через два года погибла в автокатастрофе, актер долгое время появлялся на публике грустным и в одиночестве.

1 2 3 ... 10 Киану Ривза часто видят в компании художницы Александры Грант

Надеемся, теперь мы будем чаще видеть Киану радостным!