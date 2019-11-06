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Анастасия Решетова планирует кормить сына грудью как можно дольше

23-летняя Анастасия Решетова познала все прелести материнства и прониклась даже грудным вскармливанием, которое многим доставляет лишь неприятные ощущения. Теперь модель хочет кормить сына грудью до последнего.

Инстаграм Анастасии Решетовой ожидаемо превратился в «мамский блог» — теперь модель не выкладывает ничего, что не было бы связано с ее новорожденным сыном Ратмиром.

Подписчики, впрочем, не против. Они с удовольствием слушают рассказы возлюбленной Тимати о послеродовой диете, проблемах со сном (а точнее, их отсутствии), лишних килограммах и грудном вскармливании.

Последнее, кстати, привело Решетову в восторг. Девушка рассказала фолловерам, что думает об этом увлекательном процессе.

«Классно, если у меня получится кормить грудью как можно дольше. Я планировала шесть месяцев, но когда начала и поняла, что это за чудо, мне захотелось растянуть этот период», — поведала Анастасия в инстаграм-историях. Что такого волшебного в этом процессе, новоиспеченная мама, правда, не рассказала.

Кстати, Решетова на днях поведала, что уже влезла в джинсы, которые носила до беременности, но при этом отметила, что лишних килограммов у нее еще достаточно.

Чтобы избавиться от них, Решетова села на специальную диету. Как сообщает «СтарХит», Анастасия исключила из своего рациона «все жареное, сладкое, мучное, газированные напитки и любые другие вредные продукты. Разрешены каши, отварное мясо птицы и говядина, рыба, легкие супы, овощи, немного хлеба из муки грубого помола. Из напитков — вода без газа, отвар шиповника, чай с молоком».

Да, на таком питании модель молниеносно придет в форму, тем более что скоро она подключит и занятия в спортзале (мы в этом даже не сомневаемся).

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06 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @volkonskaya.reshetova/Instagram
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Анастасия Решетова

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Если не рисуется, а и впрямь собирается кормить долго, то молодец. Ни одна самая крутая смесь не укрепит иммунитет так, как грудное молоко.

  • Чушь все это. Все дети на ГВ вокруг меня аллергики, вечно болеют, не понос так золотуха. На смесях обратная картина, крепкие, здоровые с прекрасным иммунитетом. Я не агитирую против ГВ, но как уже надоели мифы о его пользе. Тем более, в экологически грязных районах и при скудном питании рекомендуют смеси.

  • Мне кажется, что она будет мамой получше, чем Шишкова. Может я и ошибаюсь, конечно. Поживём, увидим)

  • Фиг знает, не понимаю истерии "за/против ГВ", меня смесями кормили с месячного возраста, была крепким здоровым ребенком. А есть куча примеров,когда на смесях реально имунка никакая... Тут,наверное,больше генетика....

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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