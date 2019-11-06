Анастасия Решетова планирует кормить сына грудью как можно дольше

23-летняя Анастасия Решетова познала все прелести материнства и прониклась даже грудным вскармливанием, которое многим доставляет лишь неприятные ощущения. Теперь модель хочет кормить сына грудью до последнего.

Инстаграм Анастасии Решетовой ожидаемо превратился в «мамский блог» — теперь модель не выкладывает ничего, что не было бы связано с ее новорожденным сыном Ратмиром.

Подписчики, впрочем, не против. Они с удовольствием слушают рассказы возлюбленной Тимати о послеродовой диете, проблемах со сном (а точнее, их отсутствии), лишних килограммах и грудном вскармливании.

Последнее, кстати, привело Решетову в восторг. Девушка рассказала фолловерам, что думает об этом увлекательном процессе.

«Классно, если у меня получится кормить грудью как можно дольше. Я планировала шесть месяцев, но когда начала и поняла, что это за чудо, мне захотелось растянуть этот период», — поведала Анастасия в инстаграм-историях. Что такого волшебного в этом процессе, новоиспеченная мама, правда, не рассказала.

Кстати, Решетова на днях поведала, что уже влезла в джинсы, которые носила до беременности, но при этом отметила, что лишних килограммов у нее еще достаточно.

Чтобы избавиться от них, Решетова села на специальную диету. Как сообщает «СтарХит», Анастасия исключила из своего рациона «все жареное, сладкое, мучное, газированные напитки и любые другие вредные продукты. Разрешены каши, отварное мясо птицы и говядина, рыба, легкие супы, овощи, немного хлеба из муки грубого помола. Из напитков — вода без газа, отвар шиповника, чай с молоком».

Да, на таком питании модель молниеносно придет в форму, тем более что скоро она подключит и занятия в спортзале (мы в этом даже не сомневаемся).