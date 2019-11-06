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Нюша поздравила дочь с первым днем рождения

Певица Нюша снова не показала свою дочь полностью. Зато очень трогательно поздравила ее с первым днем рождения в своем Инстаграме.
Нюша

6 ноября прошлого года Аня Шурочкина (aka Нюша) впервые стала мамой. Певица родила своему супругу Игорю Сивову дочь, и мы пока не знаем ни как она выглядит, ни как ее зовут.

Удивительно, но вот уже 12 месяцев Нюша и Игорь успешно справляются с ролью конспираторов: они ни разу не проговорились об имени малышки, а лицо на фотографиях в Инстаграме закрывали смайликами.

Нюша

Все ждали, что в честь первого дня рождения девочки 29-летняя Нюша все же расскажет, как ее зовут, и опубликует фото, на котором видно малышку целиком, но этого не случилось. Зато певица поздравила дочь в Инстаграме и сделала это очень трогательно.

«Нашей малышке, нашей принцессе 1 год. Уже целый год бесконечного счастья. Моя любовь к тебе безгранична… Спасибо тебе, моя доченька, что выбрала нас. Это самый волшебный подарок», — подписала семейный снимок Нюша. 

Нюша

Кстати, первой дочку Нюши и саму певицу в социальных сетях поздравила Виктория Лопырева. 

«Время летит, и ваша малышка сегодня именинница! Пусть Вселенная подарит ей много счастья, здоровья и бесконечную родительскую любовь, которая так важна для каждого малыша! С днем рождения, маленький ангел», — написала телеведущая в Инстаграме.

Напомним, Нюша и Игорь Сивов начали встречаться в 2016 году, а уже в январе 2017-го объявили о помолвке. Откладывать свадьбу в долгий ящик они не стали и поженились в августе того же года.

Игорь воспитывает двоих детей от предыдущего брака. Несмотря на развод с экс-супругой Еленой, он остался в хороших отношениях и с ней, и с отпрысками. Сивов часто проводит с ними время и даже забирает на несколько дней.

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06 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @nyusha_nyusha/Instagram
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Певица Нюша

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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