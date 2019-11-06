Нюша поздравила дочь с первым днем рождения

Певица Нюша снова не показала свою дочь полностью. Зато очень трогательно поздравила ее с первым днем рождения в своем Инстаграме.

6 ноября прошлого года Аня Шурочкина (aka Нюша) впервые стала мамой. Певица родила своему супругу Игорю Сивову дочь, и мы пока не знаем ни как она выглядит, ни как ее зовут.



Удивительно, но вот уже 12 месяцев Нюша и Игорь успешно справляются с ролью конспираторов: они ни разу не проговорились об имени малышки, а лицо на фотографиях в Инстаграме закрывали смайликами.

Все ждали, что в честь первого дня рождения девочки 29-летняя Нюша все же расскажет, как ее зовут, и опубликует фото, на котором видно малышку целиком, но этого не случилось. Зато певица поздравила дочь в Инстаграме и сделала это очень трогательно.

«Нашей малышке, нашей принцессе 1 год. Уже целый год бесконечного счастья. Моя любовь к тебе безгранична… Спасибо тебе, моя доченька, что выбрала нас. Это самый волшебный подарок», — подписала семейный снимок Нюша.

Кстати, первой дочку Нюши и саму певицу в социальных сетях поздравила Виктория Лопырева.

«Время летит, и ваша малышка сегодня именинница! Пусть Вселенная подарит ей много счастья, здоровья и бесконечную родительскую любовь, которая так важна для каждого малыша! С днем рождения, маленький ангел», — написала телеведущая в Инстаграме.

Напомним, Нюша и Игорь Сивов начали встречаться в 2016 году, а уже в январе 2017-го объявили о помолвке. Откладывать свадьбу в долгий ящик они не стали и поженились в августе того же года.

Игорь воспитывает двоих детей от предыдущего брака. Несмотря на развод с экс-супругой Еленой, он остался в хороших отношениях и с ней, и с отпрысками. Сивов часто проводит с ними время и даже забирает на несколько дней.