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«Я бы тоже избил»: Эминему припомнили оскорбительные слова в адрес Рианны, и это может стать для него проблемой

Эминем никогда не стеснялся резких высказываний в адрес других звезд, будь то его коллеги-рэперы или сам Майкл Джексон. Однако одно из заявлений артиста многолетней давности может стать для него настоящей проблемой сегодня. 
Эминем
Эминем

Рэпер Эминем — один из самых известных представителей хип-хопа. В последние годы артист довольно редко представляет новинки, поэтому фанаты радуются даже небольшим отрывкам из старых треков, которые время от времени появляются в Сети. 

Впрочем, последний релиз рэпера скорее огорчил его армию поклонников. 

На днях в интернете появился 10-секундный отрывок текста, датированный 2009 годом. Строки должны были войти в трек Things Get Worse, который в итоге вышел лишь в 2011-м.  

Рианна, Крис Браун
Рианна и Крис Браун

В этом отрывке Эминем высказался насчет скандала, связанного со сложными отношениями рэпера Криса Брауна и певицы Рианны. Напомним, в 2009 году звезды были парой, но вскоре у них начались серьезные конфликты. 

В итоге Браун жестоко избил возлюбленную и даже пытался ее задушить, за что получил условный срок. 

«Конечно же, я на стороне Криса Брауна, я бы тоже избил эту ***», — нецензурно высказался Эминем. Он намекнул, что у рэпера были причины на гнев: якобы Рианна изменяла ему и даже могла заразить его половой инфекцией. 

Интернет-пользователи негодуют — как артист мог встать на сторону преступника, когда уже долгие годы все высказываются против домашнего насилия? Конечно, в итоге мужчина исключил гневные строки из композиции, но многие полагают, что дело в тут не в осознании ошибок, а в поиске выгоды. Дело в том, что уже в 2010-м Эминем начал сотрудничать с Рианной, выпустив трек Love the Way You Lie. «Рианна — единственная причина, по которой он был популярен в 2010-х, а он такое говорит», — недоумевают в Сети. 

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06 ноября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @badgalriri/Instagram, Getty Images
Теги

Эминем, Крис Браун, Рианна

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Если и впрямь изменила да еще и заразила😱, то лично мне сложно осуждать этого Брауна🙈

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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