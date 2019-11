«Я бы тоже избил»: Эминему припомнили оскорбительные слова в адрес Рианны, и это может стать для него проблемой

Эминем никогда не стеснялся резких высказываний в адрес других звезд, будь то его коллеги-рэперы или сам Майкл Джексон. Однако одно из заявлений артиста многолетней давности может стать для него настоящей проблемой сегодня.

Эминем

Рэпер Эминем — один из самых известных представителей хип-хопа. В последние годы артист довольно редко представляет новинки, поэтому фанаты радуются даже небольшим отрывкам из старых треков, которые время от времени появляются в Сети.

Впрочем, последний релиз рэпера скорее огорчил его армию поклонников.

На днях в интернете появился 10-секундный отрывок текста, датированный 2009 годом. Строки должны были войти в трек Things Get Worse, который в итоге вышел лишь в 2011-м.

Рианна и Крис Браун

В этом отрывке Эминем высказался насчет скандала, связанного со сложными отношениями рэпера Криса Брауна и певицы Рианны. Напомним, в 2009 году звезды были парой, но вскоре у них начались серьезные конфликты.

В итоге Браун жестоко избил возлюбленную и даже пытался ее задушить, за что получил условный срок.

«Конечно же, я на стороне Криса Брауна, я бы тоже избил эту ***», — нецензурно высказался Эминем. Он намекнул, что у рэпера были причины на гнев: якобы Рианна изменяла ему и даже могла заразить его половой инфекцией.



Интернет-пользователи негодуют — как артист мог встать на сторону преступника, когда уже долгие годы все высказываются против домашнего насилия? Конечно, в итоге мужчина исключил гневные строки из композиции, но многие полагают, что дело в тут не в осознании ошибок, а в поиске выгоды. Дело в том, что уже в 2010-м Эминем начал сотрудничать с Рианной, выпустив трек Love the Way You Lie. «Рианна — единственная причина, по которой он был популярен в 2010-х, а он такое говорит», — недоумевают в Сети.