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СМИ: Юлия Снигирь вышла замуж за Евгения Цыганова

Несмотря на то, что Евгения Цыганова и Юлию Снигирь можно назвать одной из самых скрытных пар в отечественном шоу-бизнесе, журналистам все-таки удалось узнать об их тайной свадьбе.
Юлия Снигирь
Юлия Снигирь

Евгений и Юлия вместе около четырех лет. За это время Снигирь родила актеру сына Федора, которого предпочитает скрывать от общественности. Пара крайне редко выходит в свет и не раскрывает подробности своей личной жизни ни в соцсетях, ни в интервью.

Евгений Цыганов, Юлия Снигирь
Евгений Цыганов и Юлия Снигирь

По информации издания «Экспресс газета», бракосочетание произошло около месяца назад. Во-первых, у Евгения и Юлии появились обручальные кольца, а во-вторых, на свадьбу намекнул режиссер Федор Бондарчук в своей программе «Кино в деталях».

Бондарчук отметил, что в последнее время у них с Цыгановым много одинаковых вещей, в том числе и обручальные кольца: «У тебя такое же кольцо, как у меня. Или уже у меня такое же кольцо, как у тебя — потому что чуть пораньше». Цыганов ушел от ответа и пошутил, что для полного сходства им не хватает одной прически.

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06 ноября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @yuliasnigir/Instagram, Пресс-служба, Андрей Калмыков/Woman.ru, Getty Images, Legion-Media.ru
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Юлия Снигирь, Евгений Цыганов

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • В общем-то они друг другу подходят, даже внешне. Хорошая пара ..... если не считать семерых детей в первой его семье

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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