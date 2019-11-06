СМИ: Юлия Снигирь вышла замуж за Евгения Цыганова

Евгений и Юлия вместе около четырех лет. За это время Снигирь родила актеру сына Федора, которого предпочитает скрывать от общественности. Пара крайне редко выходит в свет и не раскрывает подробности своей личной жизни ни в соцсетях, ни в интервью.
По информации издания «Экспресс газета», бракосочетание произошло около месяца назад. Во-первых, у Евгения и Юлии появились обручальные кольца, а во-вторых, на свадьбу намекнул режиссер Федор Бондарчук в своей программе «Кино в деталях».
Бондарчук отметил, что в последнее время у них с Цыгановым много одинаковых вещей, в том числе и обручальные кольца: «У тебя такое же кольцо, как у меня. Или уже у меня такое же кольцо, как у тебя — потому что чуть пораньше». Цыганов ушел от ответа и пошутил, что для полного сходства им не хватает одной прически.