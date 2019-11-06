СМИ: Юлия Снигирь вышла замуж за Евгения Цыганова

Несмотря на то, что Евгения Цыганова и Юлию Снигирь можно назвать одной из самых скрытных пар в отечественном шоу-бизнесе, журналистам все-таки удалось узнать об их тайной свадьбе.

Юлия Снигирь

Евгений и Юлия вместе около четырех лет. За это время Снигирь родила актеру сына Федора, которого предпочитает скрывать от общественности. Пара крайне редко выходит в свет и не раскрывает подробности своей личной жизни ни в соцсетях, ни в интервью.

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь

По информации издания «Экспресс газета», бракосочетание произошло около месяца назад. Во-первых, у Евгения и Юлии появились обручальные кольца, а во-вторых, на свадьбу намекнул режиссер Федор Бондарчук в своей программе «Кино в деталях».

1 2 3 ... 10 СМИ сообщили, что Евгений Цыганов женился на Юлии Снигирь

Бондарчук отметил, что в последнее время у них с Цыгановым много одинаковых вещей, в том числе и обручальные кольца: «У тебя такое же кольцо, как у меня. Или уже у меня такое же кольцо, как у тебя — потому что чуть пораньше». Цыганов ушел от ответа и пошутил, что для полного сходства им не хватает одной прически.