Это отписка! В Сети встревожены, что Лобода и Нателла Крапивина разорвали все связи в соцсетях

Подписчики продюсера и певицы всерьез обеспокоены тем, что Нателла отписалась от своей подопечной в Инстаграме и поменяла описание профиля. Звезды предпочитают пока не комментировать возможные разногласия между ними, а встревоженные поклонники строят разнообразные теории случившегося.

Фанаты Светланы Лободы встревожены: кажется, их любимица поссорилась со своим продюсером Нателлой Крапивиной. Совсем недавно певица бурно праздновала 37-летие в одном из московских ресторанов и принимала поздравления от женщины, отчасти благодаря которой добилась всенародной известности. Теперь же, похоже, между теми, кто раньше называл друг друга чуть ли не сестрами, «пробежала черная кошка».

Сначала Нателла отписалась от своей подопечной в Инстаграме, а такой жест часто заставляет подозревать конфликт между звездами. Также на эти тревожные мысли поклонников натолкнули изменения в описании профиля Крапивиной. Если раньше там красовалось «Продюсер Л.», то теперь в описании осталось лишь «Продюсер». Также Нателла не посетила концерт Светланы в Дубае.

«Вы все еще продюсер Ло?» — спросила подписчица, но ее вопрос так и остался без ответа.

Пока интернет-пользователи теряются в догадках и пытаются понять, что же все-таки произошло, Светлана продолжает как ни в чем ни бывало публиковать новые снимки и видео. На недавних фотографиях, сделанных в спортзале, знаменитость показала, каких усилий ей стоит поддерживать себя в форме. 6 ноября она продемонстрировала вертикальный шпагат!

«Встаю рано. Спорт и студия. Вот что меня ждет на этой неделе ежедневно. Заканчиваю альбом», — лаконично рассказала о своих трудовых буднях певица.

1 2 3 ... 10 В Сети обсуждают возможный конфликт между Светланой Лободой и ее продюсером

Добавим, что официально ни Нателла, ни Светлана не комментируют слухи о возникших между ними разногласиях. Поэтому поклонникам остается лишь догадываться, реальный ли это конфликт или всего лишь безобидное недоразумение, которое вскоре разрешится.