76-летняя Катрин Денев экстренно госпитализирована в Париже

Стало известно, что одна из самых известных французских актрис Катрин Денев попала в больницу в ночь со вторника на среду. Ухудшившееся здоровье звезды вызвало опасения врачей и потребовало тщательных медицинских обследований.
Диагноз актрисы пока не озвучен. Название медицинского учреждения, куда ее доставили, также не раскрывается. Этой осенью неутомимая 76-летняя легенда кино снималась в картине «При жизни» Эмманюэль Берко. Партнерами актрисы по съемочной площадке стали лауреаты премии «Сезар» Бенуа Мажимель и Сесиль Де Франс.
Катрин Денев по праву считается настоящим символом французского кино. Среди ее наиболее известных киноработ «Шербурские зонтики», «Восемь женщин», «Восток-Запад» и «Танцующая в темноте».
Добавим, что актерская игра Катрин Денев не раз приносила знаменитости престижные награды, как то «Кубок Вольпи» и «Золотой медведь». В 1981-м и 1993 году актриса получала премию «Сезар». За свою долгую кинокарьеру, стартовавшую с культового фильма «Шербурские зонтики», Катрин Денев снялась более чем в 120 лентах.