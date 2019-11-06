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76-летняя Катрин Денев экстренно госпитализирована в Париже

Как сообщает издание Le Parisien, легендарную актрису госпитализировали в ночь на 6 ноября. В настоящее время здоровьем Денев занимаются медики одной из парижских больниц.
Катрин Денев

Стало известно, что одна из самых известных французских актрис Катрин Денев попала в больницу в ночь со вторника на среду. Ухудшившееся здоровье звезды вызвало опасения врачей и потребовало тщательных медицинских обследований. 

Издание Le Parisien сообщило, что Денев находится «в тяжелом состоянии».
Катрин Денев

Диагноз актрисы пока не озвучен. Название медицинского учреждения, куда ее доставили, также не раскрывается. Этой осенью неутомимая 76-летняя легенда кино снималась в картине «При жизни» Эмманюэль Берко. Партнерами актрисы по съемочной площадке стали лауреаты премии «Сезар» Бенуа Мажимель и Сесиль Де Франс.

Катрин Денев по праву считается настоящим символом французского кино. Среди ее наиболее известных киноработ «Шербурские зонтики», «Восемь женщин», «Восток-Запад» и «Танцующая в темноте».

Добавим, что актерская игра Катрин Денев не раз приносила знаменитости престижные награды, как то «Кубок Вольпи» и «Золотой медведь». В 1981-м и 1993 году актриса получала премию «Сезар». За свою долгую кинокарьеру, стартовавшую с культового фильма «Шербурские зонтики», Катрин Денев снялась более чем в 120 лентах.

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06 ноября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images
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Катрин Денев

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Гость 2019-10-20 20:24:00
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Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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