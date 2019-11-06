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66-летняя Ирина Понаровская без макияжа и в необычном платье-жилете порадовала подписчиков статью и красотой

Вот так новости! Ирина Понаровская стала лицом новой рекламной кампании российского бренда MARP. Певица предстала на фото практически без макияжа и восхитила поклонников цветущим видом.
Ирина Понаровская
Ирина Понаровская

Ирина Понаровская таки вернулась в шоу-бизнес, и мы с уверенностью можем заявить, что это решением было верным. Умением певицы подать себя можно только восхищаться. Про ее потрясающий внешний вид вообще молчим!

Ирина Понаровская
Ирина Понаровская

Артистка давно сотрудничает с брендом Марии Пшеничниковой, который специализируется на концептуальных аутфитах. После 8 лет дружбы с главным модельером Ирина стала лицом осенне-зимней коллекции, которая называется Ikebana.

«Когда ты собираешь икебану, ты рассказываешь о своей сути. Человек может проанализировать свое прошлое, настоящее, будущее. Ирина Витальевне стала лицом коллекции неслучайно. В ней есть композиция, большое прошлое, настоящее и огромное будущее. Философия певицы стала для меня источником вдохновения», — пояснила свой выбор Мария Пшеничникова.

Ирина Понаровская
Ирина Понаровская

Ирина Витальевна выложила фото, на котором позирует в платье-жилете черного цвета с акцентной брошью. Наряд отсылает нас в средневековую Японию, где в почете были отважные ниндзя. Благодаря черному цвету, запаху и оригинальной форме юбки образ легко считывается и отлично смотрится.

На снимках рекламной кампании Понаровская позирует практически без макияжа и с высоко уложенными волосами. Поклонники певицы искренне восхитились ее образами: «Такая красивая почти без мейка», «Ирина Понаровская — женщина-шарм!», «Совершенно чудесно и оригинально! Ирина! Вы божественно выглядите! Вы моя любимица!», «Если человек талантлив, он действительно талантлив во всем!»

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06 ноября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото MARP, @irinaponarovskaya, @maripshenichnikova/Instagram
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Ирина Понаровская

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Зря виски обстригла. Ладно если бы была рокершей, но она поп-певица всю жизнь делавшая ставку на женственность. Эти бунтарские хохолки и ирокезы даже на молодых не всегда хорошо смотрится, а с возрастом вообще только подчеркивают изъяны.

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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