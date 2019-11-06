66-летняя Ирина Понаровская без макияжа и в необычном платье-жилете порадовала подписчиков статью и красотой

Вот так новости! Ирина Понаровская стала лицом новой рекламной кампании российского бренда MARP. Певица предстала на фото практически без макияжа и восхитила поклонников цветущим видом.

Ирина Понаровская

Ирина Понаровская таки вернулась в шоу-бизнес, и мы с уверенностью можем заявить, что это решением было верным. Умением певицы подать себя можно только восхищаться. Про ее потрясающий внешний вид вообще молчим!

Ирина Понаровская

Артистка давно сотрудничает с брендом Марии Пшеничниковой, который специализируется на концептуальных аутфитах. После 8 лет дружбы с главным модельером Ирина стала лицом осенне-зимней коллекции, которая называется Ikebana.

«Когда ты собираешь икебану, ты рассказываешь о своей сути. Человек может проанализировать свое прошлое, настоящее, будущее. Ирина Витальевне стала лицом коллекции неслучайно. В ней есть композиция, большое прошлое, настоящее и огромное будущее. Философия певицы стала для меня источником вдохновения», — пояснила свой выбор Мария Пшеничникова.

Ирина Понаровская

Ирина Витальевна выложила фото, на котором позирует в платье-жилете черного цвета с акцентной брошью. Наряд отсылает нас в средневековую Японию, где в почете были отважные ниндзя. Благодаря черному цвету, запаху и оригинальной форме юбки образ легко считывается и отлично смотрится.

1 2 3 ... 9 Ирина Понаровская стала лицом новой коллекции российского бренда MARP

На снимках рекламной кампании Понаровская позирует практически без макияжа и с высоко уложенными волосами. Поклонники певицы искренне восхитились ее образами: «Такая красивая почти без мейка», «Ирина Понаровская — женщина-шарм!», «Совершенно чудесно и оригинально! Ирина! Вы божественно выглядите! Вы моя любимица!», «Если человек талантлив, он действительно талантлив во всем!»