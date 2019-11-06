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Заводной апельсин: Ирина Шейк дразнит фолловеров идеальным телом в оранжевом бикини

Точеная фигура Ирины Шейк никого не оставляет равнодушным. В своем Инстаграме модель продемонстрировала идеальную форму в бикини и заинтриговала фолловеров загадочным посланием.
Ирина Шейк

6 ноября Ирина Шейк порадовала подписчиков новым снимком, на котором она запечатлена в отражении зеркала. Правда, в кадр попала лишь стройная фигура 33-летней модели в оранжевом бикини. 

Ирина Шейк

Примечательно, что подпись, которую Ирина оставила к пикантному снимку, имеет весьма двусмысленное значение. Во-первых, ее можно дословно перевести как безобидное «на скалах». 

Кроме того, это выражение означает «на мели». Но, возможно, Ирина использовала слова on da rocks в отношении напитков, которые выстроились на столике, ведь идиома еще употребляется в значении «спиртное, подаваемое со льдом».

Одних фолловеров привлекла идеальная фигура Ирины, а другие всерьез забеспокоились, что звезда позволяет себе алкоголь.

«Хватит пить!» — категорично попросили Шейк фолловеры. Другие подписчики модели восхитились ее плоским животом и красивыми бедрами.

Возможно, у Шейк назревает вечеринка в Майами! Наверняка она будет не менее креативной, чем недавние посиделки Ирины с Анной Вьялицыной с чебуреками и черной икрой.

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06 ноября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, @irinashayk/Instagram
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Ирина Шейк

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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