Заводной апельсин: Ирина Шейк дразнит фолловеров идеальным телом в оранжевом бикини

6 ноября Ирина Шейк порадовала подписчиков новым снимком, на котором она запечатлена в отражении зеркала. Правда, в кадр попала лишь стройная фигура 33-летней модели в оранжевом бикини.
Примечательно, что подпись, которую Ирина оставила к пикантному снимку, имеет весьма двусмысленное значение. Во-первых, ее можно дословно перевести как безобидное «на скалах».
Одних фолловеров привлекла идеальная фигура Ирины, а другие всерьез забеспокоились, что звезда позволяет себе алкоголь.
Возможно, у Шейк назревает вечеринка в Майами! Наверняка она будет не менее креативной, чем недавние посиделки Ирины с Анной Вьялицыной с чебуреками и черной икрой.