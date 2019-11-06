Заводной апельсин: Ирина Шейк дразнит фолловеров идеальным телом в оранжевом бикини

Точеная фигура Ирины Шейк никого не оставляет равнодушным. В своем Инстаграме модель продемонстрировала идеальную форму в бикини и заинтриговала фолловеров загадочным посланием.

6 ноября Ирина Шейк порадовала подписчиков новым снимком, на котором она запечатлена в отражении зеркала. Правда, в кадр попала лишь стройная фигура 33-летней модели в оранжевом бикини.

Примечательно, что подпись, которую Ирина оставила к пикантному снимку, имеет весьма двусмысленное значение. Во-первых, ее можно дословно перевести как безобидное «на скалах».

Кроме того, это выражение означает «на мели». Но, возможно, Ирина использовала слова on da rocks в отношении напитков, которые выстроились на столике, ведь идиома еще употребляется в значении «спиртное, подаваемое со льдом».

Одних фолловеров привлекла идеальная фигура Ирины, а другие всерьез забеспокоились, что звезда позволяет себе алкоголь.

«Хватит пить!» — категорично попросили Шейк фолловеры. Другие подписчики модели восхитились ее плоским животом и красивыми бедрами.

Возможно, у Шейк назревает вечеринка в Майами! Наверняка она будет не менее креативной, чем недавние посиделки Ирины с Анной Вьялицыной с чебуреками и черной икрой.