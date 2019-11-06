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«Дискотека ''Последний шанс''»: Пелагея поведала, как заслужила свое право стать матерью

Пелагея — счастливая мама двухлетней Таисии. Она родила дочь после тридцати и в новом интервью призналась, что мечтала забеременеть с юных лет, но счастье пришло к ней далеко не сразу.
Пелагея

Очаровательная Таисия — редкая гостья в Инстаграме своей звездной мамы. Однако каждый новый снимок, на котором запечатлены Пелагея с дочерью, производит настоящий фурор в Сети. Пользователи считают, что девочка растет настоящей красавицей и очень похожа на свою улыбчивую маму. 

В недавнем интервью 33-летняя звезда рассказала о том, как сильно она стремилась забеременеть. При этом Пелагея отметила, что родственники, которые часто говорят с отпрысками о «тикающих часиках», «зайках и лужайках», не вели с ней подобных бесед. 

Певица с юных лет мечтала стать мамой. Она признавалась, что готова была родить хоть в девятнадцать лет. Но долгожданное счастье пришло к ней лишь после того, как она успокоилась и попробовала не придавать желанию завести детей столько значения.

«Но потом я в какой-то момент отпустила эту ситуацию — и тут же мне дали Таисию Ивановну. Потому что, когда ты слишком много об этом думаешь, тебе становится грустно, у тебя дискотека ''Последний шанс'', у меня тоже был такой момент», — сообщила певица в интервью порталу E1.
Пелагея

Только после того, как певица решила не стараться изо всех сил забеременеть, а позволить жизни идти своим чередом, в ее жизни настали долгожданные перемены:

«Как только я полностью это все отпустила, проработала и сказала, что мне это больше не нужно, пусть будет как будет, Господь понял, что я не буду закрывать этим ребенком какую-то свою дыру в сердце, а все-таки постараюсь вырастить счастливого человека».

Добавим, что Пелагея вышла замуж 16 июня 2016 года. Ее избранником стал хоккеист Иван Телегин. В январе 2017-го певица впервые стала мамой малышки Таисии.

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06 ноября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @pelageya_insta/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Певица Пелагея

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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