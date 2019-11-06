«Дискотека ''Последний шанс''»: Пелагея поведала, как заслужила свое право стать матерью

Очаровательная Таисия — редкая гостья в Инстаграме своей звездной мамы. Однако каждый новый снимок, на котором запечатлены Пелагея с дочерью, производит настоящий фурор в Сети. Пользователи считают, что девочка растет настоящей красавицей и очень похожа на свою улыбчивую маму.
В недавнем интервью 33-летняя звезда рассказала о том, как сильно она стремилась забеременеть. При этом Пелагея отметила, что родственники, которые часто говорят с отпрысками о «тикающих часиках», «зайках и лужайках», не вели с ней подобных бесед.
Певица с юных лет мечтала стать мамой. Она признавалась, что готова была родить хоть в девятнадцать лет. Но долгожданное счастье пришло к ней лишь после того, как она успокоилась и попробовала не придавать желанию завести детей столько значения.
Только после того, как певица решила не стараться изо всех сил забеременеть, а позволить жизни идти своим чередом, в ее жизни настали долгожданные перемены:
Добавим, что Пелагея вышла замуж 16 июня 2016 года. Ее избранником стал хоккеист Иван Телегин. В январе 2017-го певица впервые стала мамой малышки Таисии.