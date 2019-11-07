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Три поколения красавиц: Синди Кроуфорд вышла в свет с мамой и дочерью

Женская организация Women's Guild Cedars-Sinai провела торжественный ланч в Беверли-Хиллз, почетными гостями которого стало семейство Кроуфорд. Сразу три поколения прекрасных дам озарили ковровую дорожку своим появлением.
Кайя Гербер, Дженнифер Сью Кроуфорд-Молаф, Синди Кроуфорд
Кайя Гербер, Дженнифер Сью Кроуфорд-Молаф и Синди Кроуфорд

53-летняя Синди Кроуфорд вышла в свет в компании дочери Кайи Гербер и своей мамы Дженнифер Сью Кроуфорд-Молаф. Все внимание фотографов, безусловно, было приковано к звездной семье.

Дженнифер Сью Кроуфорд-Молаф, Синди Кроуфорд
Дженнифер Сью Кроуфорд-Молаф и Синди Кроуфорд

Если всемирно известные модели Кайя и Синди то и дело совершают совместные светские выходы, то Дженнифер Сью Кроуфорд-Молаф практически не появляется на публике. 6 ноября мама Синди Кроуфорд все-таки решилась порадовать поклонников и присоединилась к дочери и внучке.

Супермодель 1990-х выглядела крайне довольной и нежно обнимала маму за талию. Кайя улыбалась фотографам и придерживала бабушку за руку.

Кайя Гербер, Дженнифер Сью Кроуфорд-Молаф, Синди Кроуфорд
Кайя Гербер, Дженнифер Сью Кроуфорд-Молаф и Синди Кроуфорд

Для мероприятия Синди выбрала горчичную юбку-карандаш и черную блузу с открытыми плечами, Кайя надела легкое белое платье с глубоким вырезом, а Дженнифер Сью — минималистичное миди изумрудного оттенка.

К слову, Синди Кроуфорд выложила в Инстаграм фото, на котором позирует с Дженнифер Сью, и комплименты не заставили себя долго ждать. «Вы похожи на маму, а Кайя похожа на маму и бабушку», «Всегда сияющие», «Три поколения роскошных женщин», «Ваша мама такая маленькая», «Очень красивая семья», — восхитились фолловеры.

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07 ноября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Getty Images, @cindycrawford/Instagram
Теги

Синди Кроуфорд, Кайя Гербер

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Жаль на фото нет сына - тот ещё красавчик!

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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