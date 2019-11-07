Бывшая учительница Меган Маркл раскрыла неожиданные подробности о детстве герцогини

Илиза Файе, бывшая учительница герцогини Сассекской, рассказала, какой Меган была в школе. По словам преподавателя, маленькая Маркл уже тогда проявляла лидерские качества. Ну, мы и не сомневались.

Принц Гарри и Меган Маркл

На днях на экраны вышел новый документальный фильм о герцогине Сассекской с очень многообещающим названием «Меган в президенты?». Интервью для картины дала Илиза Файе из Калифорнии. Она была учительницей Меган в школе, которую будущая монаршая особа посещала до 13 лет.



Миссис Файе с гордостью за бывшую ученицу рассказала корреспондентам, что Меган уже в детстве проявляла лидерские качества и была полна решимости отстаивать то, во что верила.

Илиза Файе

Женщина заявила: «Меган была тем ребенком, который защищал отстающих. Она была явным лидером среди своих друзей и вообще ее ровесников».

Файе вспомнила, как Маркл была против войны в Персидском заливе, когда брат ее друга отправился за границу, чтобы служить в армии.

«Она невероятно умная, целеустремленная и упорная женщина, которая всю свою жизнь хотела добиться перемен», — говорит Илиза.

Меган в детстве

К сожалению, сейчас у герцогини и ее супруга принца Гарри не самые легкие времена. Меган с трудом прижилась во дворце и находится в состоянии постоянного стресса. И дело не только в королевских заботах, но и в пристальном внимании папарацци.

Маркл рассказывала, что в настоящий момент ее жизнь больше похожа на постоянную самозащиту от бесконечных нападок таблоидов. Принц Гарри очень переживает за жену. Инсайдеры, близкие к герцогу, рассказали, что за последние несколько месяцев он сильно изменился, стал будто сам не свой. «И королева, и принц Чарльз очень переживают за Гарри. У него вполне вероятно могла начаться депрессия», — заявила королевский эксперт Анжела Левин.

1 2 3 ... 10 Меган Маркл с детства отличалась лидерскими качествами

Говорят даже, что Гарри и Меган могут отказаться от своих монарших обязанностей, собрать вещи и переехать вместе с сыном Арчи в США, подальше от сплетен и вспышек камер папарацци.