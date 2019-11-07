Суд обязал Александра Головина платить алименты внебрачной дочери

В народе Александра Головина уже прозвали «самым плохим кадетом». 7 ноября состоялось судебное заседание, по итогам которого звезда сериала «Кадетство» будет выплачивать алименты своей внебрачной дочери Оливии.

Александр Головин

Около года назад Александр Головин, звезда фильмов «Сволочи» и «Елки», оказался в центре скандала. Бывшая девушка актера Светлана Белогурова заявила, что родила от Александра дочь Оливию, однако он отказывается помогать ей воспитывать малышку и не дает денег.



Белогурова пыталась решить вопрос при помощи ток-шоу и вызвать актера на очную ставку, однако он категорически отказывался комментировать ситуацию публично и предпочитал общаться через адвокатов.

Светлана Белогурова и Оливия

Головин в итоге не выдержал и обратился в суд, чтобы юридически решить вопрос с алиментами. Сегодня, 7 ноября, состоялось слушание, по результатам которого Александр будет обязан ежемесячно перечислять Оливии алименты в размере двух минимальных размеров оплаты труда (около 22 тысяч рублей).

«Хочу поблагодарить ребят, профессионалов своего дела — адвокатов. Без них невозможно было бы добиться законности и справедливости в этом нашумевшем деле. Благодаря им суд принял решение, которое меня полностью удовлетворяет. Всем мира и добра!» — отметил 30-летний актер в Инстаграме.

Белогурова, кажется, не очень довольна решением суда. Девушка вообще не понимает, как у ее экс-возлюбленного хватило наглости судиться.

«Долой настоящих мужчин! Пусть миром правят трусы и безответственные подростки!» — заявила Белогурова.

Также девушка обратилась к Головину через социальные сети и намекнула ему на то, что он вообще не принимает участия в жизни Оливии. «Лучше бы ты пост опубликовал, как дочке подарки отправляешь, а не как выиграл суд. Посмотри на историю со Стасом Пьехой, как он помогает сыну», — отметила она.

1 2 3 ... 9 Александр Головин познакомился со Светланой на съемках фильма «Женщины против мужчин. Крымские каникулы»

Напомним, летом решением Щелковского городского суда Подмосковья актера Головина признали отцом ребенка Белогуровой. Решение вынесли на основании заключения судебно-медицинской генетической экспертизы.