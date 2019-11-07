Суд обязал Александра Головина платить алименты внебрачной дочери

Около года назад Александр Головин, звезда фильмов «Сволочи» и «Елки», оказался в центре скандала. Бывшая девушка актера Светлана Белогурова заявила, что родила от Александра дочь Оливию, однако он отказывается помогать ей воспитывать малышку и не дает денег.
Белогурова пыталась решить вопрос при помощи ток-шоу и вызвать актера на очную ставку, однако он категорически отказывался комментировать ситуацию публично и предпочитал общаться через адвокатов.
Головин в итоге не выдержал и обратился в суд, чтобы юридически решить вопрос с алиментами. Сегодня, 7 ноября, состоялось слушание, по результатам которого Александр будет обязан ежемесячно перечислять Оливии алименты в размере двух минимальных размеров оплаты труда (около 22 тысяч рублей).
«Хочу поблагодарить ребят, профессионалов своего дела — адвокатов. Без них невозможно было бы добиться законности и справедливости в этом нашумевшем деле. Благодаря им суд принял решение, которое меня полностью удовлетворяет. Всем мира и добра!» — отметил 30-летний актер в Инстаграме.
Белогурова, кажется, не очень довольна решением суда. Девушка вообще не понимает, как у ее экс-возлюбленного хватило наглости судиться.
«Долой настоящих мужчин! Пусть миром правят трусы и безответственные подростки!» — заявила Белогурова.
Также девушка обратилась к Головину через социальные сети и намекнула ему на то, что он вообще не принимает участия в жизни Оливии. «Лучше бы ты пост опубликовал, как дочке подарки отправляешь, а не как выиграл суд. Посмотри на историю со Стасом Пьехой, как он помогает сыну», — отметила она.
Напомним, летом решением Щелковского городского суда Подмосковья актера Головина признали отцом ребенка Белогуровой. Решение вынесли на основании заключения судебно-медицинской генетической экспертизы.