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Суд обязал Александра Головина платить алименты внебрачной дочери

В народе Александра Головина уже прозвали «самым плохим кадетом». 7 ноября состоялось судебное заседание, по итогам которого звезда сериала «Кадетство» будет выплачивать алименты своей внебрачной дочери Оливии.
Александр Головин
Александр Головин

Около года назад Александр Головин, звезда фильмов «Сволочи» и «Елки», оказался в центре скандала. Бывшая девушка актера Светлана Белогурова заявила, что родила от Александра дочь Оливию, однако он отказывается помогать ей воспитывать малышку и не дает денег.

Белогурова пыталась решить вопрос при помощи ток-шоу и вызвать актера на очную ставку, однако он категорически отказывался комментировать ситуацию публично и предпочитал общаться через адвокатов. 

Светлана Белогурова
Светлана Белогурова и Оливия

Головин в итоге не выдержал и обратился в суд, чтобы юридически решить вопрос с алиментами. Сегодня, 7 ноября, состоялось слушание, по результатам которого Александр будет обязан ежемесячно перечислять Оливии алименты в размере двух минимальных размеров оплаты труда (около 22 тысяч рублей).

«Хочу поблагодарить ребят, профессионалов своего дела — адвокатов. Без них невозможно было бы добиться законности и справедливости в этом нашумевшем деле. Благодаря им суд принял решение, которое меня полностью удовлетворяет. Всем мира и добра!» — отметил 30-летний актер в Инстаграме.

Белогурова, кажется, не очень довольна решением суда. Девушка вообще не понимает, как у ее экс-возлюбленного хватило наглости судиться.

«Долой настоящих мужчин! Пусть миром правят трусы и безответственные подростки!» — заявила Белогурова.

Также девушка обратилась к Головину через социальные сети и намекнула ему на то, что он вообще не принимает участия в жизни Оливии. «Лучше бы ты пост опубликовал, как дочке подарки отправляешь, а не как выиграл суд. Посмотри на историю со Стасом Пьехой, как он помогает сыну», — отметила она.

  • Александр Головин
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    Александр Головин познакомился со Светланой на съемках фильма «Женщины против мужчин. Крымские каникулы»
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Напомним, летом решением Щелковского городского суда Подмосковья актера Головина признали отцом ребенка Белогуровой. Решение вынесли на основании заключения судебно-медицинской генетической экспертизы.

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07 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Instagram, Legion-Media.ru
Теги

Александр Головин

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2 комментария Добавить комментарий
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  • никогда бы не подумала, что Головин такой ганд*н.

  • Хитрая девка хотела до посинения ныть по ток-шоу (не за бесплатно, разумеется), как она несчастна и как обездолена ее Оливочка, а противный Головин взял и все через суд разрулил. Ныть стало не о чем, на ток-шоу ходить не с чем, не будет бабла и популярности - девка в печали. А Головину урок. Если связываешься с сомнительными особами, предохраняйся.

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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