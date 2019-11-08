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«Ведьмы колдуют»: Джиган и его беременная супруга Оксана Самойлова получили травмы на отдыхе

Стоило Джигану и Оксане Самойловой официально подтвердить, что скоро они станут родителями в четвертый раз, как на них словно навели порчу.  Сначала пострадал рэпер, чуть позже — его супруга.

На днях 34-летний Джиган, который скоро станет отцом в четвертый раз (и, видимо, наконец-то дождется появления на свет первого сына), оказался в неприятной ситуации во время семейного отдыха на Мальдивах.

Музыкант слишком резво прыгнул в воду и повредил ступню. Причем беды ничего не предвещало, просто его нога попала на большой камень — все это прекрасно видно на видео, которое Денис (настоящее имя Джигана) разместил в инстаграм-историях.

Джигану пришлось перевязать ногу эластичным бинтом и прикупить костыли — без них он пока не мог передвигаться. А чуть позже рэпер разместил в Инстаграме фото, на котором видно, что на этот раз пострадала нога его 31-летней супруги. «Ведьмы колдуют 100%. Теперь жена проткнула ногу огромной занозой», — подписал снимок в инстаграм-историях Джиган.

Напомним, 5 ноября рэпер и его супруга подтвердили догадки общественности и рассказали, что скоро снова станут родителями. На страничках в Инстаграме Джигана и Оксаны одновременно появились фото, на которых Самойлова демонстрирует уже довольно большой живот. 

«Мы сами в шоке», — подписала фото молодая мама, поставив рядом смайлик синее сердечко. Так что теперь все уверены, что в семье рэпера появится еще один мужчина.

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08 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @iamgeegun, @samoylovaoxana/Instagram
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Джиган, Оксана Самойлова

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