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64-летний Владимир Кузьмин бросил молодую любовницу и вернулся к жене через полтора года после развода

В прошлом году Владимир Кузьмин развелся со своей молодой супругой Екатериной и вскоре закрутил роман с юной девушкой. На днях музыкант неожиданно объявил о воссоединении с экс-возлюбленной. 
Владимир Кузьмин
Екатерина Трофимова и Владимир Кузьмин

Почти два десятилетия Владимир Кузьмин прожил в браке с Екатериной Трофимовой, которая младше него на 27 лет. Однако прошлым летом пара объявила о намерении развестись

Вскоре после этого рок-музыканта заметили в компании 27-летней яхтсменки Светланы Карпухиной. 

Роман знаменитостей развивался стремительно. Этой весной отечественные СМИ даже сообщали, что мужчина женился на молодой возлюбленной

Владимир Кузьмин
Светлана Карпухина и Владимир Кузьмин

Долго этот союз не просуществовал. 7 ноября неожиданно для всех Кузьмин сообщил в своем микроблоге о воссоединении с Трофимовой. 

«Как-то так», — кратко подписал свежий совместный снимок с экс-супругой Владимир. 

Поклонники обрадовались воссоединению пары. «Как же это здорово, не расставайтесь больше!», «Надеемся на скорую свадьбу!» — прокомментировали фолловеры. 

Напомним, Владимир и Юлия познакомились в 2000-м, когда девушке было всего 18 лет. В скором времени они поженились, но за прошедшие годы так и не решились стать родителями. 

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08 ноября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @v.kuzmin_official/Instagram, Legion-Media.ru, PhotoXPress.ru
Теги

Владимир Кузьмин

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9 комментариев Добавить комментарий
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  • Гулящее, потрепанное, небритое счастье вернулось

  • Похож на старую бабушку он))) не ценят у нас женщины себя, что с такими живут и встречаются:((

  • Жаль что детей нет. Постарела она сильно.

  • Вычитывайте статьи, прежде чем публиковать. То Катя, то Юлия жена.

  • Гость

    Гулящее, потрепанное, небритое счастье вернулось

    А к тебе и такое не придёт.

  • Гость

    А к тебе и такое не придёт.

    Так и не надо, своё имеется - не потрепанное и не гулящее.

  • Странная она. Зачем обратно приняла?

  • Пфф, как будто он к жене-ровеснице вернулся))) К той, которая его на 3 десятка лет моложе))) Тоже мне невидаль)))

  • зачем он ей? симпатичная женщина, всю жизнь прожившая с престарелым пьющим и гулящим мужиком (пусть и талантливым), оставшаяся без детей - радовалась бы, что избавилась от такого счастья

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