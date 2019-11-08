64-летний Владимир Кузьмин бросил молодую любовницу и вернулся к жене через полтора года после развода

В прошлом году Владимир Кузьмин развелся со своей молодой супругой Екатериной и вскоре закрутил роман с юной девушкой. На днях музыкант неожиданно объявил о воссоединении с экс-возлюбленной.

Екатерина Трофимова и Владимир Кузьмин

Почти два десятилетия Владимир Кузьмин прожил в браке с Екатериной Трофимовой, которая младше него на 27 лет. Однако прошлым летом пара объявила о намерении развестись.

Вскоре после этого рок-музыканта заметили в компании 27-летней яхтсменки Светланы Карпухиной.

Роман знаменитостей развивался стремительно. Этой весной отечественные СМИ даже сообщали, что мужчина женился на молодой возлюбленной.

Светлана Карпухина и Владимир Кузьмин

Долго этот союз не просуществовал. 7 ноября неожиданно для всех Кузьмин сообщил в своем микроблоге о воссоединении с Трофимовой.

«Как-то так», — кратко подписал свежий совместный снимок с экс-супругой Владимир.

Поклонники обрадовались воссоединению пары. «Как же это здорово, не расставайтесь больше!», «Надеемся на скорую свадьбу!» — прокомментировали фолловеры.

Напомним, Владимир и Юлия познакомились в 2000-м, когда девушке было всего 18 лет. В скором времени они поженились, но за прошедшие годы так и не решились стать родителями.