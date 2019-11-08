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Алена Водонаева доказывает, что команда Анджелины Джоли скопировала ее летнюю съемку

37-летняя инстадива выложила кадры своей летней фотосессии и обвинила голливудских стилистов в том, что те украли ее идею для съемки, которую сегодня обсуждает весь мир.
Алена Водонаева
Алена Водонаева

Вот так да! Американским стилистам придется извиниться перед Аленой Водонаевой. Дело в том, что российская звезда... увидела себя в съемке Анджелины Джоли — команда стилистов, по мнению инстадивы, скопировала ее образ. В доказательство своих слов Водонаева опубликовала похожие кадры.

Анджелина Джоли
Анджелина Джоли

На снимках обе знаменитости позируют в пышных салатовых платьях. Джоли томно закинула руку за голову в кутюрном наряде Giambattista Valli, а Водонаева игриво закатила глаза в аутфите Anton Voronov. Кадры действительно очень похожи, разве что у Алены светлее цвет платья, а у Джоли — фон.

Алена Водонаева
Алена Водонаева

«Анджелина, конечно, та еще *****. Украла идею нашей августовской съемки и выдала все за первоисточник в Harper's Bazaar», — подписала снимки Алена.

  • Алена Водонаева
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    Алена Водонаева обвинила команду Анджелины Джоли в краже идеи для фотосессии
    Смотреть галерею

Затем Водонаева подчеркнула, что пошутила и на самом деле не думает, что команда голливудской звезды вдохновлялась ее фотосессией.

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08 ноября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Getty Images, Harper's Bazaar, @alenavodonaeva, @dim.eryurek/Instagram
Теги

Алена Водонаева, Анджелина Джоли

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9 комментариев Добавить комментарий
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  • Ахахахахахах

  • Ну что.... судиться надо. Гордон или Жорина нанимать ))

  • Вот это "успех", Джоли знает о существовании хомяка Водонаевой))

  • еще одна с дипломом журналиста, почти ведущая на ТВ

  • Умойте ее.

  • Гость

    еще одна с дипломом журналиста, почти ведущая на ТВ

    Она в 7 днях колонку ведет, на первой странице)

  • Ну ооочень смешно....

  • да вообще умница -" в сентябре 2019 г. вышла книга, написанная Аленой в соавторстве с матерью Ларисой под названием «Мамин Торт». Такими темпами скоро заменит Леру в ее странной передаче.

  • Года 3 назад моя кошка оторвала полиэстеровую штору на кухне и от души поиграла с ней, аж запуталась в разодранной ткани. Вид шторы и ее драпировка были один в один как на водонаевских фотках, ща увидела, аж вздрогнула, вспомнив. Даже цвет такой же был. Я это к чему? Оказывается, Аленка подло сплагиатила креативную идею моей кошки, снявшись точно в таком же образе. В суд, что ли, подать😡

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Я смотрела ту сцену и не понимаю критики в адрес Асмус. У нас что актрисы никогда в постельных сценах не снимались? Это ведь постановочная сцена, ничего аморального она не совершила. Я видела сцены и пооткровеннее, а тут какие-то обрывки сиськи-попки в ускоренном режиме смены кадров. Цензура пропустила, какие у кого проблемы? У нас порнозвезд вроде Берковой так не прессуют, как Асмус сейчас. Все такими целомудренными моралфагами стали резко)))
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