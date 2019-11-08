Алена Водонаева доказывает, что команда Анджелины Джоли скопировала ее летнюю съемку

37-летняя инстадива выложила кадры своей летней фотосессии и обвинила голливудских стилистов в том, что те украли ее идею для съемки, которую сегодня обсуждает весь мир.

Алена Водонаева

Вот так да! Американским стилистам придется извиниться перед Аленой Водонаевой. Дело в том, что российская звезда... увидела себя в съемке Анджелины Джоли — команда стилистов, по мнению инстадивы, скопировала ее образ. В доказательство своих слов Водонаева опубликовала похожие кадры.

Анджелина Джоли

На снимках обе знаменитости позируют в пышных салатовых платьях. Джоли томно закинула руку за голову в кутюрном наряде Giambattista Valli, а Водонаева игриво закатила глаза в аутфите Anton Voronov. Кадры действительно очень похожи, разве что у Алены светлее цвет платья, а у Джоли — фон.

Алена Водонаева

«Анджелина, конечно, та еще *****. Украла идею нашей августовской съемки и выдала все за первоисточник в Harper's Bazaar», — подписала снимки Алена.

1 2 3 ... 10 Алена Водонаева обвинила команду Анджелины Джоли в краже идеи для фотосессии

Затем Водонаева подчеркнула, что пошутила и на самом деле не думает, что команда голливудской звезды вдохновлялась ее фотосессией.