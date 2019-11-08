Пойдет с козырей: Джоли может шантажировать Питта домашними секс-видео, снятыми за годы брака?

Анджелина Джоли и Брэд Питт были вместе 12 лет. Не сомневаемся, что за все эти годы они сняли хотя бы одно секс-видео. Только вот теперь для Питта это звучит как приговор. Актер боится, что экс-супруга опубликует их утехи в Сети.

Тут такое дело... Портал National Enquirer утверждает, что Анджелина Джоли и Брэд Питт за время своего долгого романа и непродолжительного брака сняли несколько «шокирующих домашних видео». Анонимный инсайдер поведал изданию: «Энджи и Брэд регулярно устраивали дикие вечера, и они были довольно извращенными. Ничего не было запрещено».

Источник утверждает, что Джоли и Питт в своих эротических играх использовали все, о чем только можно подумать: «Кнуты, цепочки, кожу, горячий воск, кляпы».

«Они занимались диким сексом даже в частном самолете Анджелины. Брэд намекал, что это происходило прямо в кабине пилота, когда лайнер летел на автомате. Нет ничего такого, чего Энджи бы не попробовала, а Питт был не против», — продолжил инсайдер, уточнив, что сейчас голливудский актер чуть ли не волосы на голове рвет от ужаса.

Брэд не знает, где находятся эти интимные записи, однако он уверен, что они есть у Анджелины, а та «сделает их публичными, чтобы выставить Питта в неприглядном свете».

Кадр из фильма «Мистер и миссис Смит»

«Эти кадры существуют, и Энджи утверждает, что не знает, где они находятся, но нетрудно догадаться, что она где-то их спрятала», — добавил аноним. По словам источника, сейчас Брэд цветет и пахнет, как майская роза, и его репутация не подлежит сомнению в Голливуде. Однако он переживает, что тщательно отбеленный образ в один момент рухнет из-за секс-видео.

Мы, конечно, ничему не удивимся, зная характер Анджелины Джоли и ее прошлые выходки, однако поверить в эти заявления довольно сложно. Вряд ли мама шестерых детей способна очернить не только своего бывшего супруга, но и себя в глазах общественности и своих отпрысков.

1 2 3 ... 9 Говорят, что Джоли и Питт сняли несколько «шокирующих домашних видео»

Джоли, напомним, никогда не была скромницей и пуританкой. Она, например, с 14 лет жила в гражданском браке, увлекалась алкоголем и запрещенными веществами, носила на шее кулон с кровью своего бывшего мужа Билли Боба Торнтона и говорила, что вполне могла бы ее выпить, снималась совершенно обнаженной и даже пыталась покончить с собой.