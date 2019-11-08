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Пойдет с козырей: Джоли может шантажировать Питта домашними секс-видео, снятыми за годы брака?

Анджелина Джоли и Брэд Питт были вместе 12 лет. Не сомневаемся, что за все эти годы они сняли хотя бы одно секс-видео. Только вот теперь для Питта это звучит как приговор. Актер боится, что экс-супруга опубликует их утехи в Сети.
Анджелина Джоли, Брэд Питт

Тут такое дело... Портал National Enquirer утверждает, что Анджелина Джоли и Брэд Питт за время своего долгого романа и непродолжительного брака сняли несколько «шокирующих домашних видео». Анонимный инсайдер поведал изданию: «Энджи и Брэд регулярно устраивали дикие вечера, и они были довольно извращенными. Ничего не было запрещено». 

Источник утверждает, что Джоли и Питт в своих эротических играх использовали все, о чем только можно подумать: «Кнуты, цепочки, кожу, горячий воск, кляпы».

«Они занимались диким сексом даже в частном самолете Анджелины. Брэд намекал, что это происходило прямо в кабине пилота, когда лайнер летел на автомате. Нет ничего такого, чего Энджи бы не попробовала, а Питт был не против», — продолжил инсайдер, уточнив, что сейчас голливудский актер чуть ли не волосы на голове рвет от ужаса. 

Брэд не знает, где находятся эти интимные записи, однако он уверен, что они есть у Анджелины, а та «сделает их публичными, чтобы выставить Питта в неприглядном свете».

Кадр из фильма «Мистер и миссис Смит»
Кадр из фильма «Мистер и миссис Смит»

«Эти кадры существуют, и Энджи утверждает, что не знает, где они находятся, но нетрудно догадаться, что она где-то их спрятала», — добавил аноним. По словам источника, сейчас Брэд цветет и пахнет, как майская роза, и его репутация не подлежит сомнению в Голливуде. Однако он переживает, что тщательно отбеленный образ в один момент рухнет из-за секс-видео.

Мы, конечно, ничему не удивимся, зная характер Анджелины Джоли и ее прошлые выходки, однако поверить в эти заявления довольно сложно. Вряд ли мама шестерых детей способна очернить не только своего бывшего супруга, но и себя в глазах общественности и своих отпрысков.

Джоли, напомним, никогда не была скромницей и пуританкой. Она, например, с 14 лет жила в гражданском браке, увлекалась алкоголем и запрещенными веществами, носила на шее кулон с кровью своего бывшего мужа Билли Боба Торнтона и говорила, что вполне могла бы ее выпить, снималась совершенно обнаженной и даже пыталась покончить с собой. 

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08 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Анджелина Джоли, Брэд Питт

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • какие же они были классные и горячие)

  • Поехавшая истеричка... Даже когда типа успокилась купила в дом ДЕТЯМ коллекцию ножей... Адекватная мать такого не сделает, и не надо меня переубеждать фанатки Джоли... Спасибо

  • Так она же и себя этими видео опозорит. Или типа Питт сам с собой с кляпами и цепями играл, а она сидела рядом и библию читала?)) А вообще стопудово это все выдумки: ну откуда кому-то там знать об их развлечениях да еще и о том, снимали/не снимали. Уж не этот ли таинственный инсайдер оператором был?))

  • Ой,да ладно ерунда все это)) во первых с каких это пор супружеский секс стал компроматом,и если показывать Бреда,то и Анджелину придется))) как говорил Станиславский: «Не верю!»

  • И как Джоли собирается опозорить Питта домашней порнушкой??? Если там страпон , ЗД или что-то подобное еще куда ни шло, но от этого пострадает и ее собственная репутация "богини"))))

  • Но на Питта "в деле" я бы пожалуй глянула...

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Гость 2019-11-06 19:27:00
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Я смотрела ту сцену и не понимаю критики в адрес Асмус. У нас что актрисы никогда в постельных сценах не снимались? Это ведь постановочная сцена, ничего аморального она не совершила. Я видела сцены и пооткровеннее, а тут какие-то обрывки сиськи-попки в ускоренном режиме смены кадров. Цензура пропустила, какие у кого проблемы? У нас порнозвезд вроде Берковой так не прессуют, как Асмус сейчас. Все такими целомудренными моралфагами стали резко)))
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