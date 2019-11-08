Треники, растянутая майка, мешки под глазами: Тимати выложил фото с новорожденным сыном, одетым в черное

На днях Тимати вернулся с Мальдив и воссоединился со своей невестой Анастасией Решетовой и новорожденным сыном. Рэпер опубликовал в Инстаграме новые снимки с малышом Ратмиром. Правда, некоторых поклонников озадачил «потрепанный» вид молодого отца.

8 ноября Тимати разместил новые фотографии в соцсетях. На трогательных снимках рэпер держит на руках новорожденного сына Ратмира.

Многие пользователи Сети обратили внимание на то, как непривычно выглядел звездный отец мальчика. Тимати казался усталым, у него были заметны круги под глазами.

Да и домашний аутфит рэпера показался многим странным. Певец выбрал треники adidas и полупрозрачную майку. Из-за позы, которую принял Тимати, некоторым фолловерам показалось... что он изображает кормящую мать.

«Кормящий Тимати», — написал один из юзеров. За ним последовало еще несколько подобных высказываний. Правда, звездный отец дал острякам достойный отпор: «Молока нет, а так бы покормил. Для детей ничего не жалко».

Других пользователей расстроило плачевное состояние майки Тимати. Им показалось, что вещь давно пора выбросить.

«Майка после зомби-апокалипсиса», «Майку носишь порванную. Денег не было? Я бы тебе купил бы новую», — писали фолловеры.

В конце концов, Тимати с юмором предложил одному из советчиков по-братски купить ему новую футболку.

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В целом же, фолловеров умилили трогательные снимки звездного отца со спящим малышом, хотя некоторым показалось странным, что Ратмир одет в черное. Лишь белые носочки выделялись на общем фоне. Но и это объяснимо, ведь было бы удивительно, носи сын основателя лейбла Black Star какой-то иной цвет!