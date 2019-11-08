Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Треники, растянутая майка, мешки под глазами: Тимати выложил фото с новорожденным сыном, одетым в черное

На днях Тимати вернулся с Мальдив и воссоединился со своей невестой Анастасией Решетовой и новорожденным сыном. Рэпер опубликовал в Инстаграме новые снимки с малышом Ратмиром. Правда, некоторых поклонников озадачил «потрепанный» вид молодого отца.
Тимати, Анастасия Решетова

8 ноября Тимати разместил новые фотографии в соцсетях. На трогательных снимках рэпер держит на руках новорожденного сына Ратмира. 

Многие пользователи Сети обратили внимание на то, как непривычно выглядел звездный отец мальчика. Тимати казался усталым, у него были заметны круги под глазами. 

Тимати

Да и домашний аутфит рэпера показался многим странным. Певец выбрал треники adidas и полупрозрачную майку. Из-за позы, которую принял Тимати, некоторым фолловерам показалось... что он изображает кормящую мать.

«Кормящий Тимати», — написал один из юзеров. За ним последовало еще несколько подобных высказываний. Правда, звездный отец дал острякам достойный отпор: «Молока нет, а так бы покормил. Для детей ничего не жалко».

Других пользователей расстроило плачевное состояние майки Тимати. Им показалось, что вещь давно пора выбросить. 

«Майка после зомби-апокалипсиса», «Майку носишь порванную. Денег не было? Я бы тебе купил бы новую», — писали фолловеры.

В конце концов, Тимати с юмором предложил одному из советчиков по-братски купить ему новую футболку. 

В целом же, фолловеров умилили трогательные снимки звездного отца со спящим малышом, хотя некоторым показалось странным, что Ратмир одет в черное. Лишь белые носочки выделялись на общем фоне. Но и это объяснимо, ведь было бы удивительно, носи сын основателя лейбла Black Star какой-то иной цвет!

Перейти к обсуждению 2


08 ноября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @perviykrik, @volkonskaya.reshetova, @timatiofficial, @simona280/instagram
Теги

Тимати

Реклама

2 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Конечно, уставший и с синяками под глазами. Скучал по «жене» и ребенку, даже плакал, никакие Мальдивы не в радость были😢

  • Писали что уедет аж до 6 декабря)
    Не так уж долго и отсутствовал.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-11-06 19:27:00
404
Я смотрела ту сцену и не понимаю критики в адрес Асмус. У нас что актрисы никогда в постельных сценах не снимались? Это ведь постановочная сцена, ничего аморального она не совершила. Я видела сцены и пооткровеннее, а тут какие-то обрывки сиськи-попки в ускоренном режиме смены кадров. Цензура пропустила, какие у кого проблемы? У нас порнозвезд вроде Берковой так не прессуют, как Асмус сейчас. Все такими целомудренными моралфагами стали резко)))
«Как мужчине и мужу, Гарику неприятно»: Кристина Асмус в слезах заявила, что после скандальной секс-сцены отказывается от съемок даже в белье
101 Комментариев
Гость 2019-11-05 17:37:00
222
Зауважала Киану ещё больше, мог выбрать любую молодую красотку, а выбрал интересную умную женщину своего возраста с богатым внутренним миром, пусть и с заурядной внешностью. Надоело видеть, как критикуют обычных женщин с красавцами-мужчинами, но зато это абсолютно нормально и даже естественно, если красавица идёт с неказистым мужчиной.
Одиночка с седыми волосами: что мы знаем о 46-летней Александре Грант, новой пассии Киану Ривза
25 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.