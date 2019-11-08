Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

СМИ: Игоря Верника экстренно госпитализировали

Вечером 8 ноября СМИ сообщили, что актер Игорь Верник был экстренно госпитализирован в одну из московских клиник.
Игорь Верник
Игорь Верник

Телеграм-канал Mash сообщил: 56-летний Игорь Верник попросил вызвать врачей прямо в МХТ им. Чехова, когда почувствовал резкую боль. Кроме того, у артиста начала неметь нога.

Доктора, прибывшие на вызов, осмотрели Верника, оказали ему первую помощь и забрали в больницу. Пока что ни других подробностей, ни заявление Игоря или его семьи не поступало.

Игорь и Вадим Верники
Игорь и Вадим Верники

Напомним, Игорь Верник родился 11 октября 1963 года в Москве. Его отец Эмиль Верник был режиссером Всесоюзного радио и удостоился звания Народного артиста России, а мама Анна Верник преподавала в детской музыкальной школе.

У Игоря Эмильевича есть брат-близнец Вадим Верник, он является известным телеведущим и главным редактором журнала «ОК!». 

В свободное от съемок в кино и игры в театре время Игорь пишет песни и даже выпускает полноценные альбомы.

Перейти к обсуждению 1


08 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @ivernik/Instagram
Теги

Игорь Верник, Вадим Верник

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Инсульт? У моего отца так инсульт начинался. Спасло то, что быстро приехала скорая. Пролечили..., но последствия остались((, нет устойчивости в ногах, и речь не очень внятная((

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-11-06 19:27:00
404
Я смотрела ту сцену и не понимаю критики в адрес Асмус. У нас что актрисы никогда в постельных сценах не снимались? Это ведь постановочная сцена, ничего аморального она не совершила. Я видела сцены и пооткровеннее, а тут какие-то обрывки сиськи-попки в ускоренном режиме смены кадров. Цензура пропустила, какие у кого проблемы? У нас порнозвезд вроде Берковой так не прессуют, как Асмус сейчас. Все такими целомудренными моралфагами стали резко)))
«Как мужчине и мужу, Гарику неприятно»: Кристина Асмус в слезах заявила, что после скандальной секс-сцены отказывается от съемок даже в белье
101 Комментариев
Гость 2019-11-05 17:37:00
222
Зауважала Киану ещё больше, мог выбрать любую молодую красотку, а выбрал интересную умную женщину своего возраста с богатым внутренним миром, пусть и с заурядной внешностью. Надоело видеть, как критикуют обычных женщин с красавцами-мужчинами, но зато это абсолютно нормально и даже естественно, если красавица идёт с неказистым мужчиной.
Одиночка с седыми волосами: что мы знаем о 46-летней Александре Грант, новой пассии Киану Ривза
25 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.