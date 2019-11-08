СМИ: Игоря Верника экстренно госпитализировали

Вечером 8 ноября СМИ сообщили, что актер Игорь Верник был экстренно госпитализирован в одну из московских клиник.

Игорь Верник

Телеграм-канал Mash сообщил: 56-летний Игорь Верник попросил вызвать врачей прямо в МХТ им. Чехова, когда почувствовал резкую боль. Кроме того, у артиста начала неметь нога.

Доктора, прибывшие на вызов, осмотрели Верника, оказали ему первую помощь и забрали в больницу. Пока что ни других подробностей, ни заявление Игоря или его семьи не поступало.

Игорь и Вадим Верники

Напомним, Игорь Верник родился 11 октября 1963 года в Москве. Его отец Эмиль Верник был режиссером Всесоюзного радио и удостоился звания Народного артиста России, а мама Анна Верник преподавала в детской музыкальной школе.

У Игоря Эмильевича есть брат-близнец Вадим Верник, он является известным телеведущим и главным редактором журнала «ОК!».

1 2 3 ... 9 Игорь Верник пожаловался на резкую боль и онемение ноги

В свободное от съемок в кино и игры в театре время Игорь пишет песни и даже выпускает полноценные альбомы.