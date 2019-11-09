Ольга Бузова опровергла слухи о романе с блогером Давидом Манукяном

Поющая ведущая Ольга Бузова в очередной раз опровергла роман с блогером Давидом Манукяном (aka Дава). Поклонники, кажется, и на этот раз не поверили звезде.

Дава и Ольга Бузова

После того, как в середине августа Давид Манукян снялся в клипе 33-летней Ольги Бузовой «Лайкер», подписчики певицы начали подозревать пару в любовных отношениях. И дело не просто в том, что Бузову «женят» на каждом мужчине, который появляется рядом с ней.

Все намного интереснее. Поклонники Ольги безостановочно сопоставляли факты, фото, геолокации. Все указывало на то, что Дава и Бузова встречаются и чуть ли не готовятся к свадьбе.

Когда на пальце поющей ведущей появилось огромное кольцо, подозрительно похожее на обручальное, все заговорили о том, что Ольга обручена. Тогда Бузовой пришлось сделать официальное заявление и опровергнуть домыслы фолловеров.

«Я всю жизнь ношу кольца, у меня огромное количество бриллиантов. Это просто красивое кольцо. Если бы была помолвка, я бы зафиксировала этот факт в инстаграм-историях. Не зафиксировано, значит, помолвки не было!» — отметила Ольга.

Однако Бузова продолжила появляться в тех же местах, что и Давид, да и вайны они снимать не прекращали. Так что поклонников слова звезды не убедили.

На днях Бузова стала гостьей шоу «Ночной Контакт». Ведущий проекта, актер Стас Ярушин, поинтересовался у Ольги, что же ее связывает с Давой. Ольга в очередной раз опровергла слухи о том, что они встречаются. «Люди так сильно хотят выдать меня замуж. Они почему-то считают, что если я выйду замуж, то я перестану петь. Всегда, какой бы мужчина рядом со мной не появился, нам приписывают роман. С Лешей Свиком, с Егором Кридом, с Тимуром Батрутдиновым. Я к этому уже нормально отношусь. С Давидом мы в клипе играли влюбленную пару. После того, как мы познакомились, у нас произошел контакт. Но мы с ним просто дружим», — заявила Бузова.

И все же даже это вряд ли убедило поклонников Бузовой в том, что она и Давид просто хорошие друзья. Есть теория, что Ольге просто нельзя афишировать свою личную жизнь, пока не закончится шоу «План Б» на ТНТ, где она и Тимур Батрутдинов ищут любовь.