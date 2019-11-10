Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе

Впервые за четыре месяца Меган Маркл и принц Гарри встретились на мероприятии с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Монаршие особы почтили память погибших солдат на Фестивале поминовения.

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Меган Маркл, принц Гарри, Кейт Миддлтон и принц Уильям 9 ноября посетили Альберт-Холл, чтобы почтить память погибших на войне солдат. «Великолепная четверка», которая, по слухам, никак не может наладить отношения, не появлялась вместе на официальных мероприятиях аж с крестин Арчи в начале июля.

По традиции все члены королевского семейства надели на мероприятие броши в виде цветов мака — он считается символом Дня памяти.

Меган Маркл и принц Гарри

Для выхода Меган выбрала платье с широким поясом и довольно смелым декольте, дополнив образ туфлями любимой марки Aquazzura и серьгами Jessica McCormack.

Герцогиня Кембриджская же в качестве аксессуаров выбрала повязку Zara и жемчужные сережки, которые она позаимствовала у Елизаветы II.

Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.

Принц Уильям сидит рядом с Елизаветой, так как является вторым в очереди на престол. А вот Гарри лишь шестой, поэтому он садится поодаль от бабушки, занимая место на ряду сзади.