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Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе

Впервые за четыре месяца Меган Маркл и принц Гарри встретились на мероприятии с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Монаршие особы почтили память погибших солдат на Фестивале поминовения.
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Кейт Миддлтон и принц Уильям

Меган Маркл, принц Гарри, Кейт Миддлтон и принц Уильям 9 ноября посетили Альберт-Холл, чтобы почтить память погибших на войне солдат. «Великолепная четверка», которая, по слухам, никак не может наладить отношения, не появлялась вместе на официальных мероприятиях аж с крестин Арчи в начале июля.

По традиции все члены королевского семейства надели на мероприятие броши в виде цветов мака — он считается символом Дня памяти.

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри

Для выхода Меган выбрала платье с широким поясом и довольно смелым декольте, дополнив образ туфлями любимой марки Aquazzura и серьгами Jessica McCormack.

Герцогиня Кембриджская же в качестве аксессуаров выбрала повязку Zara и жемчужные сережки, которые она позаимствовала у Елизаветы II.

Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству. 

Принц Уильям сидит рядом с Елизаветой, так как является вторым в очереди на престол. А вот Гарри лишь шестой, поэтому он садится поодаль от бабушки, занимая место на ряду сзади. 

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10 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Instagram
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Кейт Миддлтон, Принц Уильям, Меган Маркл, Принц Гарри

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • Меган шикарна, платье отличное , очень ей идет. Кейт выглядит уставшей, недовольной. Может голова болит или пмс..

  • Даже на разных балконах..неладно в королевстве, благодаря нервному браку.

  • ММ опять что ли беременна?

  • Меган так сияет от радости несмотря на неуместность веселья на мероприятии и все её интервью, очень может быть, что беременна. Кейт выглядит усталой, вполне может быть тоже беременной, и это токсикоз. Забавно было бы, если бы по итогу беременны обе

  • Гость

    А ничего что это поминальное мероприятие, не? И лицо у Кейт соответствует событию, почтение памяти погибших на войне солдат. А вот какого ваша Маркл сияет и скалится во все 32 зуба на каждой фотографии на поминовении памяти усопших большой вопрос. Никто негритянке не объяснил что за мероприятие она посещает, или у нее вообще мозг отключился после беременности?

    На других фото на поминальном мероприятии Кейт сияет еще шире Меган.

  • Зачем комментарии удаляют?В чем смысл комментировать, если потом удалят?

  • С ее и без того знатно раздобревшим телом нельзя носить подобного типа платье. Выглядит как мешок.

  • Маркл-баба на чайник в этом платье 1 в 1! Платье ужасное, подчеркнуло все недостатки фигуры, декольте неуместное на траурном мероприятии, да и грудь стянуло, будто ее и нет, без колготок( как всегда, единственная) и вся сияет хайлайтерами..Гарик грустный, даже за ручку ее не держит, отсадили их за занавеску подальше..

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