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«Раздражает, что она много работает»: Евгений Плющенко заговорил о разногласиях в браке с Яной Рудковской

Семья Яны Рудковской и Евгения Плющенко переживает кризис. Продюсер и фигурист часто ссорятся из-за разных взглядов на жизнь и не всегда могут найти компромисс.
Евгений Плющенко, Яна Рудковская
Евгений Плющенко и Яна Рудковская

9 ноября на телеканале «Супер» вышло новое реалити-шоу «ЯнаСупер» о жизни продюсера Димы Билана Яны Рудковской. С первых же секунд эфира стало понятно, что на самом деле будни супруги Евгения Плющенко далеко не такие гламурные и идеальные, как кажется на первый взгляд.

Более того, в отношениях Рудковской и Плющенко все тоже не безоблачно. На самом деле, супруги часто ссорятся. Всему виной их разные стили жизни. Фигурист честно признался: ему вообще изначально не понравилась идея снимать в их доме реалити, потому что он уже давно дистанцировался от шоу-бизнеса.

«Яна как была электровеником, так и осталась. А я поменялся, стал иначе смотреть на всю жизнь. Перестал появляться на мероприятиях, люблю быть дома, посмотреть кино, поваляться в кровати», — заявил Плющенко.

Евгений уже не посещает светские мероприятия, потому что ему это больше не интересно. А вот Рудковская по долгу службы обязана ходить на тусовки. Из-за этого дома тоже нередко возникают конфликтные ситуации.

«Яна как заведенная постоянно… Меня раздражает, что она много работает, мы даже не можем видеться по выходным. Я долго держу в себе обиду, а потом взрываюсь. Но если ей нравится, то пусть работает», — сказал Евгений. 

В первой же серии Яна и Евгений разъехались по разным местам. Рудковская — на Новую Волну в Сочи, а Евгений — на «кордон». Так он называет участок в 200 километрах от Санкт-Петербурга, где он построил дом и вместе с отцом содержит натуральное хозяйство.

«Женя совсем хочет на ''кордон'', к кабанам, гусям и баранам. У нас кризис, он не понимает, что мне по работе нужно на волне быть, мне нужно постоянное общение, встречи», — пожаловалась Рудковская.

В итоге Плющенко заявил, что теперь хочет каждые выходные проводить на кордоне с сыном, а в старости вообще туда переехать. 

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10 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Instagram
Теги

Яна Рудковская, Евгений Плющенко, Александр Плющенко

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Я смотрела ту сцену и не понимаю критики в адрес Асмус. У нас что актрисы никогда в постельных сценах не снимались? Это ведь постановочная сцена, ничего аморального она не совершила. Я видела сцены и пооткровеннее, а тут какие-то обрывки сиськи-попки в ускоренном режиме смены кадров. Цензура пропустила, какие у кого проблемы? У нас порнозвезд вроде Берковой так не прессуют, как Асмус сейчас. Все такими целомудренными моралфагами стали резко)))
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