«Нам помог человек из шоу-бизнеса»: Владимир Фриске рассказал, как его семья погасила долг перед «Русфондом»

Московский суд постановил, что семья артистки должна выплатить астрономическую сумму в пользу «Русфонда». Владимир Фриске вынужден был взять кредит, но погасить долг ему помог некий известный артист, пожелавший остаться анонимным.

Наталья и Владимир Фриске

После смерти Жанны Фриске, по подсчетам прокурора, долг семьи артистки составил около 22 миллионов рублей. Эта сумма таинственным образом исчезла со счетов «Русфонда», и Владимир Фриске должен был ее вернуть. Часть долга отец Жанны смог погасить с помощью займа и продажи имущества, однако только меньшую его долю. Тогда ему на помощь пришел некий известный артист, пожелавший сохранить анонимность.



Владимир Фриске

Об этом мужчина рассказал в программе «Звезды сошлись». Выяснилось, что знаменитость позвонила Владимиру и заявила, что хочет помочь. По словам Фриске, этот добрый жест был сделан в память Жанны.



«Все долги погашены. Все закончилось. Мы тогда оказались в такой ситуации патовой. У нас не было денег. Один человек нам очень помог. Он из мира шоу-бизнеса. Долг был в районе 22 миллионов рублей», — поделился Владимир.

1 2 3 ... 10 После смерти Жанны Фриске ее семья пережила немало потрясений

Оказалось, что долг был выплачен в полном размере еще летом. Напомним, что акция по сбору средств на лечение Жанны Фриске была организована в 2015-м. Неравнодушные поклонники артистки собрали свыше 69 миллионов рублей. Часть этих средств исчезла — и в пропаже обвинили семью певицы.