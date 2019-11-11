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«Нам помог человек из шоу-бизнеса»: Владимир Фриске рассказал, как его семья погасила долг перед «Русфондом»

Московский суд постановил, что семья артистки должна выплатить астрономическую сумму в пользу «Русфонда». Владимир Фриске вынужден был взять кредит, но погасить долг ему помог некий известный артист, пожелавший остаться анонимным. 
Наталья и Владимир Фриске
Наталья и Владимир Фриске

После смерти Жанны Фриске, по подсчетам прокурора, долг семьи артистки составил около 22 миллионов рублей. Эта сумма таинственным образом исчезла со счетов «Русфонда», и Владимир Фриске должен был ее вернуть. Часть долга отец Жанны смог погасить с помощью займа и продажи имущества, однако только меньшую его долю. Тогда ему на помощь пришел некий известный артист, пожелавший сохранить анонимность.

Владимир Фриске
Владимир Фриске

Об этом мужчина рассказал в программе «Звезды сошлись». Выяснилось, что знаменитость позвонила Владимиру и заявила, что хочет помочь. По словам Фриске, этот добрый жест был сделан в память Жанны.

«Все долги погашены. Все закончилось. Мы тогда оказались в такой ситуации патовой. У нас не было денег. Один человек нам очень помог. Он из мира шоу-бизнеса. Долг был в районе 22 миллионов рублей», — поделился Владимир.

Оказалось, что долг был выплачен в полном размере еще летом. Напомним, что акция по сбору средств на лечение Жанны Фриске была организована в 2015-м. Неравнодушные поклонники артистки собрали свыше 69 миллионов рублей. Часть этих средств исчезла — и в пропаже обвинили семью певицы.

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11 ноября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Legion-Media.ru, PhotoXPress.ru, Persona Stars, Вячеслав Прокофьев/ТАСС, @friske_natalia/Instagram
Теги

Жанна Фриске, Наталья Фриске, Владимир Фриске

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Какой же врун дед, сочинил очередное вранье. Какие 22 миллиона заплатил неизвестный из шоу биза. Некто не будет за другого платить 22 миллиона.Кто это, имя. И что это вдруг Фриске прикинулся нищим, стал вопить что денег заплатить нет. Веть орал все время что миллионеры. Кстати Русфонд уже давно сказал кто и как заплатил. Дмитрий выкупил полдома (половину Жанны) за 7 миллионов и это теперь его дом . Мило семейка часть долга на Платона повесила, а как должны были состояться торги по квартире Жанны так семейка быстро нашла оставшиеся 14 и отдала, что бы не продавать квартиру. Кстати папаша ее на передачи это и подтвердил типо "удалось спасти только квартиру."

  • Это нытье не закончится никогда.

  • Я одно не пойму чего это Копылов стал Фриске?)))

  • понимаю, что этот мошенник и лгун будет сочинять что угодно, но почему ему вторит автор статьи? Ребят, СЛЕДСТВИЕ постановило, что ВСЕ деньги со счета сняла МАТЬ Фриске за 1 день до ее смерти! И поскольку формально Жанна еще была жива, а мать была официально ее доверенным лицом - по закону их сняла Жанна, а после смерти долг на эту сумму был повешен на всех ее наследников - а это родители и сын, хотя по факту деньги забрала только ее мать!! Это все ДОКАЗАНО СЛЕДСТВИЕМ!! Какие еще непонятно почему повесили долг и непонятно кто и как погасил. Что за ахинея и крокодильи слезы?? Полдолга погасил за них "плохой" Шепелев, молча. А этот мало того что врет безбожно, ибо за его треп не посадят, можно теперь сочинять с три короба и дальше, но его еще и поддерживаете!! Зачем?? Слов нет...

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