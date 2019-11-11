СМИ: 21-летний сын Марии Шукшиной женился после скандала с внебрачным ребенком

Стало известно, что месяц назад женился старший сын Марии Шукшиной Макар Касаткин. Пара отказалась от пышной церемонии и отпраздновала событие скромно и по-семейному.

Макар Касаткин и Мария Шукшина

Как выяснили на днях СМИ, 18 октября в Таганском ЗАГСе 21-летний Макар Касаткин женился на москвичке Илоне Александровой. Девушка работает косметологом и, как сообщают источники из окружения пары, сразу понравилась семье будущего супруга.

Макар Касаткин и Илона Александрова

Молодожены решили отказаться от пышного торжества и позвали на праздник только самых близких. «Все произошло довольно быстро и скромно: расписались, получили подарки, весело отметили», — рассказали изданию Starhit друзья Илоны и Макара. В ЗАГСе невеста появилась в простом закрытом платье, а жених надел белую рубашку и черные брюки.

Макар Касаткин и Илона Александрова

Год назад сын Марии Шукшиной представил невесту родственникам, и она сразу завоевала симпатию родных. Илона закрыла глаза на темное прошлое Марата и стала ему опорой и поддержкой.

Фрейя Зильбер и малыш Марк

Напомним, что пару лет назад бывшая возлюбленная Касаткина Фрейя Зильбер родила ему сына. Макар долгое время отказывался признавать отцовство.

В конце концов, Зильбер расставила все точки над i с помощью ДНК-теста. После этого и Макар, и его звездная мама признали мальчика. Сейчас бывшая невеста Касаткина растит ребенка одна и исправно получает алименты от семьи Шукшиных.