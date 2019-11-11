«Никто не заставит меня поменять веру»: Евгения Феофилактова поставила точку в спорах о своем романе с восточным мужчиной

Поклонники Евгении Феофилактовой не на шутку переживают насчет ее отношений с ливанским бизнесменом. Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» открыто высказалась о вере возлюбленного и положила конец бесперебойному обсуждению этой темы в комментариях.

Евгения Феофилактова

После того, как Евгения Феофилактова раскрыла личность своего нового бойфренда, в Сети не утихают споры насчет веры Маджида Гиагиа и его предполагаемого влияния на невесту. Пользователи оставляют тысячи встревоженных комментариев, предсказывая Евгении тяжелую жизнь в тени восточного мужчины.

Маджид Гиагиа и Евгения Феофилактова

В ответ на очередной вопрос касаемо религии Феофилактова не сдержалась и написала подписчице эмоциональный ответ: «Он христианин, это раз! Во-вторых, никто никогда не заставит меня поменять веру!».

Евгения Феофилактова

С одной стороны, беспокойство фолловеров можно понять: история знает немало случаев, когда девушка, выходившая замуж за восточного мужчину, оказывалась в непростых условиях.

1 2 3 ... 10 Евгения Феофилактова успокоила поклонников, сообщив, какую веру исповедует Маджид Гиагиа

Впрочем, эффектными фотосессиями в платке Феофилактова всего лишь подогревает интерес к своей персоне. После того, как знаменитость призналась, что Маджид Гиагиа христианин, стало ясно, что Евгении не придется менять веру в случае свадьбы. Цитируя Светлану Лободу, «Спи спокойно, страна!».