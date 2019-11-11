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Семья Анастасии Заворотнюк ответила на слова Андрея Разина об улучшении состояния актрисы

Андрей Разин в очередной раз решил высказаться по поводу состояния здоровья Анастасии Заворотнюк и заявил, что звезде «Моей прекрасной няни» стало лучше. Семья актрисы ответила на это сообщение.
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк

На днях Андрей Разин порадовал поклонников Анастасии Заворотнюк приятными новостями. По словам продюсера группы «Ласковый май», актрисе стало лучше. 

«Очень осторожно, очень аккуратно скажу, что самые страшные прогнозы не сбываются и Насте становится лучше. Она вроде бы идет на поправку. К сожалению, мой источник, который ранее контактировал с Настей, сейчас с ней не общается. Но по тем сообщениям, которые приходят ко мне, Насте действительно становится лучше, и мы все молимся, чтобы ее здоровье восстановилось и она как можно быстрее вернулась к нам», — написал Разин в Инстаграме. 

Андрей Разин
Андрей Разин

Семья Заворотнюк спустя некоторое время ответила на слова продюсера, не подтвердив, но и не опровергнув его сообщение. При этом близкие актрисы уточнили, что Разин не знаком с Анастасией лично и никогда с ней не общался.

«Мы очень признательны Андрею Разину за его беспокойство о здоровье Анастасии, а также за то, что он наконец-то начал сообщать в прессу позитивные ''новости'' вместо пугающих прогнозов и страшных ''подробностей''. Правда, ранее Андреем Александровичем сообщалось, что он вхож непосредственно в семью, теперь же он ссылается на некий осведомленный источник. А мы все это время читаем эти заявления с легким недоумением. Но, как бы там ни было, мы присоединяемся к его пожеланиям Насте скорейшего выздоровления, надеемся на их искренность и думаем, что когда это произойдет, она обязательно найдет возможность действительно познакомиться с Андреем Разиным лично», — говорится в официальном Инстаграме.

Напомним, по неподтвержденным данным, зимой Анастасии поставили диагноз рак мозга. В Германии артистке сделали трепанацию черепа, которая не помогла, так что Заворотнюк вернулась в Россию. В Москве ей провели вторую операцию (это подтвердил ее близкий друг, журналист Сергей Майоров).

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11 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @podderzhka_azavorotnyuk, @a_zavorotnyuk/Instagram, Legion-Media.ru, PhotoXPress.ru
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Анастасия Заворотнюк

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