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Уехавшая на ПМЖ в Америку Амалия Мордвинова вернется в Россию

45-летняя Амалия Мордвинова вернется в Россию из США. Более того, актриса приедет не просто погостить, а будет работать — звезда нулевых согласилась принять участие в новом секретном проекте.
Амалия Мордвинова
Амалия Мордвинова

Три года назад Амалия Мордвинова, выступающая также под псевдонимом Амалия&Амалия, переехала жить в США. Звезда кино и думать забыла об актерской карьере и переквалифицировалась в поэтессу — Мордвинова выпустила сборник стихов «Концепция райского сада». Все думали, что Амалия останется в Нью-Йорке навсегда, но нет — звезда решила вернуться.

Как сообщают СМИ, Мордвинова примет участие в новом проекте, детали которого не разглашаются. Однако журналистам удалось выяснить, что Мордвинова согласилась на очень интересную, хоть и не главную роль. 

Амалия прилетит в Россию в конце зимы и вскоре приступит к работе. Режиссером картины станет один из мэтров, фильмы которого не проваливаются в прокате.

Амалия Мордвинова

Также стало известно, что пробы Мордвинова проходила по видеосвязи, однако они были даже лишними: продюсеры проекта не рассматривали никого другого на роль, как только Амалия дала предварительное согласие.

Напомним, что настоящее имя Амалии Людмила Парыгина. Ее мать была школьной учительницей, а отец бросил семью, когда жена была беременна. Кинодебют Амалии Мордвиновой состоялся в 1993 году в картине Карена Шахназарова «Сны».

Еще 15 лет назад Мордвинова была крайне востребованной артисткой, снималась в нескольких крупных проектах в год и чуть ли не одновременно. Однако в 2016-м она все бросила и уехала жить в Нью-Йорк, где уже прочно обосновалась ее дочь Диана от Александра Гольданского.

У экс-актрисы также есть трое детей от третьего мужа Вадима Беляева: сын Герман и дочери Евангелина и Серафима.

Амалия полностью посвятила себя детям и отказалась от общения с мужчинами. «В моей жизни флирт полностью отсутствует. Как говорится, я этими губами детей целую. Я мать и сознательно ограничиваю себя в общении с мужским полом. Моим мужчиной может быть только мой муж», — говорила артистка в интервью. 

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11 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото PhotoXPress.ru, Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Амалия Мордвинова

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Как она не нравится в « ищу невесту без приданного», весь фильм одна вытянула

  • Нормально, сейчас в России не хуже, тем более, в Америке её никто не знает, а в России есть поклонники.

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