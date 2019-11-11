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Елена Зеленская снялась сразу для трех обложек глянцевого журнала в образе первой леди, жены и обычной женщины

После того, как Владимир Зеленский стал президентом, за его женой Еленой стали пристально следить не только политические, но и модные издания. Так, супруга президента стала лицом декабрьского выпуска глянцевого журнала.
Елена Зеленская
Елена Зеленская

Элегантный, сдержанный стиль Елены Зеленской оценила вся модная пресса, а украинский журнал Vogue даже сделал первую леди героиней своего декабрьского выпуска.

Елена Зеленская

На первой версии обложки Зеленская предстала в образе настоящей первой леди: собранной, серьезной и безукоризненной. Елена позирует со спокойным выражением лица и совсем не смотрит в камеру. Блейзер с водолазкой и красная юбка Prada подчеркнули официальность снимка.

Елена Зеленская

На втором кадре Елена резко перестает быть сдержанной, немного чопорной дамой и превращается в любящую жену и мать. Улыбаясь, Елена смотрит через плечо, в то время как Владимир Зеленский нежно ее приобнимает. «В окружении самых важных людей ее жизни она иная — трогательная и безмятежная», — прокомментировал главный редактор Vogue UA Филипп Власов.

Елена Зеленская

На digital-обложке Елена видится простой женщиной. Зеленская искренне улыбается и придерживает воротник пальто Prada. «Мы задумывали предельно честную и искреннюю историю», — подчеркнул Власов. 

На каждом снимке Елена выглядит настоящей. Отдельное спасибо нужно сказать голландскому фотографу Полу Белаарту, который смог воплотить идею съемки удивительно точно.

В интервью Vogue Елена рассказала о жизни в новом статусе, новых обязанностях и возможностях, а также о моде как инструменте культурной дипломатии. Журнал появится в продаже 18 ноября, а пока можно посмотреть видео бэкстейджа съемки.

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11 ноября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Vogue.ua, @olenazelenska_official/Instagram, Getty Images

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