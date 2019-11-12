«Простите за молчанку»: Наталья Бочкарева вернулась в Инстаграм после трехнедельного отсутствия

В конце сентября в отечественной прессе появились сообщения о том, что 39-летняя Наталья Бочкарева была задержана из-за подозрительного поведения. Тогда полицейские якобы нашли у актрисы запрещенные вещества.
Однако опровержение не остановило поток критики в адрес Бочкаревой. Не в силах смириться с напором хейтеров, артистка прекратила вести Инстаграм и появляться на публике.
12 ноября Наталья вернулась в соцсети и рассказала, как у нее идут дела после некрасивой шумихи в СМИ.
Также Бочкарева в шутку спросила фолловеров, не забыли ли они еще о ней, как бы намекая на недавний скандал со своим участием.
Поклонники обрадовались сообщению Натальи. Несмотря на то, что знаменитость практически обошла стороной недавний инцидент, многие пожелали ей сил и терпения и посоветовали не обращать внимания на сплетни и домыслы, что ходят по Сети.