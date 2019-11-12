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«Простите за молчанку»: Наталья Бочкарева вернулась в Инстаграм после трехнедельного отсутствия

Этой осенью имя Натальи Бочкаревой неожиданно стало фигурировать в криминальных новостях. Актриса опровергала сообщения СМИ о своем задержании с запрещенными веществами, а затем и вовсе перестала выходить на связь с журналистами и поклонниками. 
Наталья Бочкарева
Наталья Бочкарева

В конце сентября в отечественной прессе появились сообщения о том, что 39-летняя Наталья Бочкарева была задержана из-за подозрительного поведения. Тогда полицейские якобы нашли у актрисы запрещенные вещества. 

В скором времени звезда «Счастливы вместе» обвинила СМИ во лжи, а затем и вовсе посмеялась над ситуацией, поблагодарив журналистов за пиар. 

Однако опровержение не остановило поток критики в адрес Бочкаревой. Не в силах смириться с напором хейтеров, артистка прекратила вести Инстаграм и появляться на публике

Наталья Бочкарева
 

12 ноября Наталья вернулась в соцсети и рассказала, как у нее идут дела после некрасивой шумихи в СМИ. 

«Простите за молчанку! В последнее время очень много работы в школе (у актрисы имеется своя театральная студия — прим. Woman.ru). Плюс параллельно еще и гастроли — с самолета в самолет, с самолета в самолет. Руки до Инстаграма совсем не доходят», — посетовала звезда. 

Также Бочкарева в шутку спросила фолловеров, не забыли ли они еще о ней, как бы намекая на недавний скандал со своим участием. 

Поклонники обрадовались сообщению Натальи. Несмотря на то, что знаменитость практически обошла стороной недавний инцидент, многие пожелали ей сил и терпения и посоветовали не обращать внимания на сплетни и домыслы, что ходят по Сети. 

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12 ноября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @natalia_bochkareva_official/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Наталья Бочкарева

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